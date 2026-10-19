VIDEO Elevul din Bistrița care a atacat o profesoară și un coleg și-ar fi anunțat intențiile pe TikTok. Ce au descoperit anchetatorii

Un elev de 13 ani din Bistrița ar fi publicat pe TikTok mesaje despre atacul pe care urma să îl comită, cu câteva zeci de minute înainte de a răni o profesoară și un coleg, într-o școală din oraș. Incidentul s-a petrecut luni dimineață, 19 octombrie, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”. Cele două victime au fost transportate la spital, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs agresiunea.

Potrivit informațiilor publicate de Bistrițeanul elevul ar fi transmis pe rețeaua socială mesaje în care susținea că pregătea atacul de aproximativ opt luni. Într-unul dintre videoclipuri ar fi afirmat: „Habar nu au cât sunt de periculos!”. Postările ar fi fost publicate înainte de incident, însă circumstanțele și semnificația acestora trebuie clarificate în cadrul anchetei.

Cum s-a produs atacul din școală

Incidentul a avut loc în jurul orei 8:40, în timpul primei ore de cursuri. Potrivit informațiilor comunicate de Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, un elev de clasa a VII-a ar fi atacat cu un cuțit o profesoară și un alt elev.

Conform relatărilor din presa locală, băiatul ar fi căutat un elev de clasa a VI-a. Când a ajuns la sala de clasă în care se afla acesta, profesoara i-ar fi deschis ușa și ar fi încercat să îl împiedice să intre. În acel moment, cadrul didactic ar fi fost atacat, iar un alt elev ar fi intervenit pentru a o ajuta și ar fi fost rănit, la rândul său.

Băiatul purta o cască de protecție verde-oliv, cu accesorii montate în partea frontală, și avea fața acoperită cu un material textil de camuflaj, în nuanțe de verde și maro. Era îmbrăcat cu o jachetă neagră, purtată peste un tricou alb cu inscripție, și purta mănuși fără degete, de culoare verde-închis. În fotografie, acesta ține într-o mână telefonul cu care se fotografiază, iar în cealaltă un cuțit cu lama ridicată.

Ce se știe despre starea victimelor

Profesoara și elevul rănit au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit informațiilor transmise de inspectorul școlar general Vasile Șteopoaie, citate de presă, ambele victime se aflau în stare stabilă și erau în afara oricărui pericol.

Elevul care ar fi comis atacul a fost imobilizat și preluat de polițiști. În cauză, autoritățile au demarat cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea. Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud a anunțat sesizarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud cu privire la o posibilă tentativă de omor calificat. Încadrarea juridică și răspunderea penală urmează să fie stabilite potrivit legii.

Semnalele din mediul online, în atenția autorităților

Contul de TikTok asociat elevului ar fi distribuit și conținut cu mesaje extremiste. De asemenea, inspectorul școlar general a declarat că băiatul nu figura în evidențele școlii cu probleme de comportament sau incidente agresive. Acesta ar fi fost descris ca fiind mai retras și cu dificultăți de integrare în colectiv, fără ca aceste aspecte să explice, în sine, producerea atacului.

Ancheta urmează să clarifice ce a determinat agresiunea, dacă au existat avertismente care puteau fi identificate anterior și în ce condiții a fost posibil accesul elevului cu un obiect periculos în școală.

Poliția și echipajele de salvare au intervenit de urgență luni dimineață, în jurul orei 08:40, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, în urma unui atac extrem de grav produs chiar în timpul primei ore de curs.