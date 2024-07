Cine-i Nicu Ștefănuță și de ce?

Mai mulți prieteni m-au întrebat dacă știu cine-i Nicu Ștefănuță. Nu știu, am zis. Și de ce nu scriu despre el? Păi, cum să scriu, dacă nu știu cine este. Bravos, au zis ei, este un europarlamentar român, singurul independent ales la ultimele „comasate”. O să văd, am zis. După ce m-am trezit cu această întrebare pusă și de alți „degustători” de politică, am trecut pe net. Nicolae-Bogdănel Ștefănuță (42 ani) are niște stagii în politică. E drept, cam anonime. N-a făcut valuri, n-a șocat țara cu legi și proiecte, n-a luptat cu serviciile secrete și nici cu comunismul sau cu corupția. Este fiul unui pesedist din Rășinari (Sibiu), un fel de jupîn sanitar în lumea oierilor. Seniorul a rămas la PSD, iar fiul s-a înscris în partidul nemilos și mai flămînd al lui Traian Băsescu, numit PDL. Mai apoi a apărut în PD-ul care s-a mascat în PNL în vreme ce dînsul a luat trenul USR-ului din care a demisionat din cauza neînțelegerilor cu noua conducere Drulă. Așa a luat-o pe cont propriu pentru a ajunge necunoscutul independent de succes de astăzi.

Wikipedia îl prezintă destul de frumos.

„În 2007, Nicolae Ștefănuță a fost membru al Partidului Democrat și asistent al Monicăi Iacob Ridzi . A fost numit în fruntea noului departament de politică și afaceri europene.Ca membru al USR PLUS , Ștefănuță a fost ales europarlamentar în 2019. În parlament, face parte din Comisia pentru bugete și în Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară . În 2020, s-a alăturat și Comitetului special pentru combaterea cancerului. [5] Ștefănuță a fost raportor principal al parlamentului pentru bugetul Uniunii Europene pentru 2023. [6]

Pe lângă sarcinile sale de comisie, Ștefănuță face parte din delegația parlamentului pentru relațiile cu Statele Unite. El copreședează Grupul de interes informal al europarlamentarului privind rezistența la antimicrobiene (AMR). [7] Este, de asemenea, membru al Intergrupului Parlamentului European pentru Schimbările Climatice, Biodiversitate și Dezvoltare Durabilă, [8] Intergrupului Parlamentului European pentru Drepturile LGBT , [9] Intergrupului Parlamentului European pentru Drepturile Copilului [10] și Parlamentului European Intergrup pentru minorități tradiționale, comunități naționale și limbi. [11]

În martie 2023, Ștefănuță a părăsit partidul Uniunea Salvați România și grupul parlamentar Renew Europe pentru Verzi – Alianța Liberă Europeană în calitate de europarlamentar independent”.

Ei bine, independentul nostru a cîștigat cu mesajele sale pe net un nou mandat ca independent și a fost ales și vicepreședinte al Parlamentului European.

Mulțimea de comitete și comiții și de inițiative europene ne trimite cu gîndul la un oportunist din noua generație. Succesul pe cont propriu ne avertizează că s-ar putea să ne aflăm în fața unui „mic Titulescu” (este drept, nu așa vorace prin cele publice ca Victor Ponta). După orientările sale din vremea studenției la Universitatea Georgetown (doi ani), Nicu Ștefănuță pare mai degrabă un filoamerican, deși el se prezintă ca fiind „un europarlamentar dedicat schimbărilor pozitive în viața cetățenilor europeni”.

Cu fraze de-astea ne-a păcălit și ne duce și Ursula von der Leyen și vă veți întîlni la majoritatea politicienilor.

Numai lucruri mari și importante care nu supără pe nimeni.

Fără un partid, anonim în România, iubit pe net de un public din tînăra generație, Nicolae Bogdănel Ștefănuță, supranumit Nicu, pare a fi un jucător pe cont propriu în Parlamentul European, ciupit de o personalitate importantă sau de un serviciu.

Pe site-ul său intitulat ”Acasă-Nicu” el se prezintă ca un adevărat erou de net:

„Erasmus +: Am obținut 120 de milioane de euro în plus la bugetul burselor fața de ce a propus Comisia – ajustând la inflație bursele din România

Am adus un ajutor în valoare de 210 milioane de euro pentru Ucraina și Republica Moldova

Am negociat Mecanismul de Ajustare a Carbonului la Frontieră și Regulamentul privind reducerea defrișărilor globale și combaterea degradării pădurilor.

În timpurile noastre tulburi am optat pentru o mobilitate militară crescută: Un plus de 58,8 milioane de euro.”

Wikipedia distribuie și alte amănunte despre Nicușor Ștefănuță:

Tatăl lui Ștefănuță, pe nume și Nicolae, a fost PSD- ist și mai târziu [ când? ] a trecut la PDL . [2] A condus ani de zile filiala Sibiu a Direcției Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSV). Trecerea lui Nicolae Ștefănuță Sr. de la PSD la PDL a fost legată de funcția de conducere la DSV Sibiu. A fost director adjunct la DSV Sibiu până în 2012. După ce PDL a pierdut alegerile, a părăsit funcția de conducere. El continuă să lucreze la acea instituție și în prezent ca consilier principal. Ștefănuță senior a fost urmărit penal pentru un prejudiciu de 500.000 lei . Potrivit unui articol din România Liberă , „Directorul general al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu (DSVSA), Nicolae Ștefănuță, este cercetat de ofițerii Inspectoratului General al Poliției Române pentru că a achiziționat echipamente de laborator fără nicio licitație de la mai mulți firme ale aceluiasi asociat. Potrivit anchetatorilor, în buzunarele protejatului lui Ștefănuță Sr au intrat de șapte ori mai mulți bani decât prețul efectiv al echipamentului. (…) Ofițerii Direcției de Investigare a Fraudelor au stabilit că prejudiciul total adus bugetului de stat de către conducerea DSVSA Sibiu se ridică la peste 500.000 de lei”. [18] [19]

Mama sa, Paraschiva Ștefănuță, a fost director coordonator în cadrul Oficiului Județean de Consultanță Agricolă Sibiu. [2]

Nicu Ștefănuță este căsătorit cu americanca Carolyn Blake, Senior Manager of Research and International Policy la Camera de Comerț din SUA.” [2]

Deocamdată nu avem suficiente date pentru a ne dumiri. Aceste amănunte despre Nicu Ștefănuță indică o afacere personală de succes a unui june pornit din Mărginimea Sibiului sau ne aflăm în fața unui început spectaculos de carieră la care contribuie mai multe forțe?

Sursa foto – Facebook Nicu Ștefănuță