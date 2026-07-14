Grindeanu transmite că PSD nu va vota „la impuse”: „Zvârcoliți-vă cât vreți, PSD este în opoziție”

Ura hrănește doar minți bolnave, dar nu potolește foamea, mai arată Grindeanu, care spune că ”dincolo de propaganda grețoasă, adevărul este că românii abia se ajung cu banii de la o lună la alta. Când nu ai bani de facturi, nu te poți gândi nici la viitor”, explică liderul PSD.

Vina PSD Grindeanu mai susține că ”am fost uneori aroganți, autosuficienți sau nu am înțeles schimbările profunde din societate”, dar că PSD a pus ”mai presus stabilitatea țări” și a ”acceptat măsuri de dreapta care loveau direct în inima electoratului” partidului pe care îl conduce.

Sorin Grindeanu se laudă cu cei ”500 de km de autostradă”, pe care spune că i-a făcut.

”Însă mereu am construit(…)Și niciodată nu am răspândit ură. Nu am îndemnat pe nimeni să pună mâna pe ciomege să le rupă spinarea adversarilor politici. Nu am considerat că sudalma unsuroasă este crez politic. Nu i-am catalogat pe ceilalți ca fiind niște „idioți fără dinți”. Și nu am tropăit niciodată cu luminițele aprinse la telefoane prin Piață urlând descreierat că cine nu sare ia condamnare”, a scris Grindeanu.

Liedrul PSD deplânge totodată în mesajul său situația în care a ajuns țara și spune că ”România este ruptă din nou în două de dorința unui FALS Mesia care are impresia că lumea politică a început și se termină cu el”.

”Cine să conducă două ministere dacă pleacă Bolojan, nu-i așa?!”, întreabă Grindeanu.

”Prețul pentru ca ei să rămână agățați de putere este prețul pe care trebuie să îl plătească milioane de români și firme românești în fiecare zi. De aceea, miliardele din PNRR sunt vitale pentru România. PSD își va respecta absolut toate angajamentele. Ilie, nu te mai chinui să silabisești de pe bilețele ce am zis de-a lungul timpului… rămâne totul valabil! Dar PSD nu va vota la impuse așa cum vrea Guvernul demis”, insistă Grindeanu.

⁠ ⁠”NU vom vota” o lege a salarizării care taie din banii oamenilor. O vom corecta!

⁠o lege care închide noi capacități de producție de energie, după ce marea liberalizare de dreapta deja a scumpit curentul cu 60%

⁠legi care ciuntesc din atribuțiile ANI și le rezolvă unor useriști în frunte cu Fritz problemele de incompatibilitate și conflict de interese. ”Zvârcoliți-vă cât vreți” ”PSD este în opoziție. Și va vota transparent doar în interesul oamenilor și al României! Atunci când este vorba de miliardele țării, cred că jocul politic trebuie să înceteze și sa primeze responsabilitatea.