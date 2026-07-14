Grindeanu transmite că PSD nu va vota „la impuse”: „Zvârcoliți-vă cât vreți, PSD este în opoziție”

Vina PSD
Grindeanu mai susține că ”am fost uneori aroganți, autosuficienți sau nu am înțeles schimbările profunde din societate”, dar că PSD a pus ”mai presus stabilitatea țări” și a ”acceptat măsuri de dreapta care loveau direct în inima electoratului” partidului pe care îl conduce.
Sorin Grindeanu se laudă cu cei ”500 de km de autostradă”, pe care spune că i-a făcut.
”Însă mereu am construit(…)Și niciodată nu am răspândit ură. Nu am îndemnat pe nimeni să pună mâna pe ciomege să le rupă spinarea adversarilor politici. Nu am considerat că sudalma unsuroasă este crez politic. Nu i-am catalogat pe ceilalți ca fiind niște „idioți fără dinți”. Și nu am tropăit niciodată cu luminițele aprinse la telefoane prin Piață urlând descreierat că cine nu sare ia condamnare”, a scris Grindeanu.
Liedrul PSD deplânge totodată în mesajul său situația în care a ajuns țara și spune că ”România este ruptă din nou în două de dorința unui FALS Mesia care are impresia că lumea politică a început și se termină cu el”.
Nicușor Dan discută azi cu Bolojan, Grindeanu, Fritz și Hunor. Filmul celor două luni de criză politică
”Cine să conducă două ministere dacă pleacă Bolojan, nu-i așa?!”, întreabă Grindeanu.
”NU vom vota”
- o lege a salarizării care taie din banii oamenilor. O vom corecta!
- o lege care închide noi capacități de producție de energie, după ce marea liberalizare de dreapta deja a scumpit curentul cu 60%
- legi care ciuntesc din atribuțiile ANI și le rezolvă unor useriști în frunte cu Fritz problemele de incompatibilitate și conflict de interese.
”Zvârcoliți-vă cât vreți”
”PSD este în opoziție. Și va vota transparent doar în interesul oamenilor și al României! Atunci când este vorba de miliardele țării, cred că jocul politic trebuie să înceteze și sa primeze responsabilitatea.
Criza politică ridică unele riscuri privind perspectivele de consolidare a finanțelor statului, arată sursa citată.
În luptele politice dintre partide, este utilizat tot mai des riscul unei retrogradări a ratingului suveran. În același timp, presiunea asupra calificativului de țară este una reală și depinde, în principal, de execuția bugetară de anul acesta.
7 comentarii
Cati ani avea individul cand „bunicii” lor fsn-istii au adus minerii sa-i ciomageasca pe bucuresteni? Nu cunoaste nici istoria sectei rosii? O sa i se traga de la prazul cu care mesteca prostiile ce le scoate pe gura!
Imi pare rau dar cand citesc declaratiile lui Grinda, ma iau fiorii. Cred ca a dat in patologic ! Oricat de PSD-ist sa fii, urmarind un pic ce s-a intamplat pana acum din 2024, iti dai seama ca s-a pierdut controlul ! Se poate mai rau ca Vadim !
Cel mai „zvârcolit” pare a fi dl Sorin Grindeanu. Zilnic se ceartă cu ceilalți, este obsedat patologic de dl Ilie Bolojan, publică zilnic diatribe şi invective. Pare super disperat şi singuratic. De ce este nervos, nu se înțelege. Poate pentru că a eşuat politic? La toamnă ar face bine să lase locul altcuiva la şefia Camerei Deputaților. P.S. În opoziție? Păi de ce nu demisionează de la şefia C.D.?
Practic Grindeanu e singura momeala PSD care se ‘zvarcoleste’ in carlig,Bolojan e prim ministru,mare diferenta!
Tuasu Grinda a ajuns la amenitari de distrugere a Romaniei, putina racoare ii lipseste. PSD s-a terminat ca partid politic daca nu-l da afara ca PNL pe Vestea !
sunt in opozitie, chiar daca majoritatea sefilor sun de la ei??
BOLOJAN VREA SA DEA LEGE SA TAIE SALARIILE CA SA PRIMEASCA EL BANI DIN PNNR ! SI SA BAGE BANII IN AUTOSTRAZI !