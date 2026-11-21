Probe trimise la universitate

Împreună cu pescarii din zonă, activista de mediu Aombun Thipsuna a strâns aproape 60 de pești, trimiși spre examinare specialiștilor de la Universitatea Naresuan, relatează The Thaiger.

Potrivit activistei, cam șase dintre exemplare aveau răni și bășici vizibile. La alte 30-40, boala părea abia la început, cu bășici mici și cu înotătoare și cozi înroșite, scrie Yahoo News.

O problemă observată de câțiva ani

Pescarii au început să vadă astfel de probleme încă din perioada de după pandemia de COVID-19, a declarat Aombun pentru publicația Ejan. Până acum însă, cauza simptomelor nu a fost stabilită.

Suspiciunea metalelor grele

Aombun ia în calcul ipoteza ca metalele grele să fi slăbit imunitatea peștilor, făcându-i mai vulnerabili la boli.

Ea a invocat și datele de monitorizare ale biroului regional nr. 9 al Departamentului pentru Controlul Poluării, care își are sediul la Udon Thani.

Din aceste măsurători ar reieși, potrivit activistei, că nivelul metalelor grele din Mekong a crescut din 2023 încoace.

Apa fluviului, folosită pe câmp

Pentru irigarea culturilor, comunitățile din zonă se bazează pe Mekong. Aombun a precizat că aproape 2.500 de stații de pompare extrag apă din fluviu pentru agricultură, în șapte provincii din nord-estul Thailandei.

Produsele cultivate cu această apă ajung inclusiv în piețe importante, precum Talad Thai și Si Mum Mueang.

Arsenic peste limită

Activista a mai atras atenția că o parte dintre sursele de apă folosite de localnici în districtele Sangkhom și Phon Phisai, din provincia Nong Khai, au picat testele de calitate.

În plus, potrivit acesteia, măsurătorile de arsenic făcute în august în unele zone ale provinciilor Loei și Nong Khai au arătat concentrații de trei până la patru ori peste limita standard de 0,01 miligrame pe litru.

Pierderi pentru pescari

Situația îi lovește direct și pe pescari, din punct de vedere economic. Deși peștii din specia pla khae pot cântări în jur de 60 de kilograme, Aombun susține că unele exemplare se îmbolnăvesc grav sau mor înainte să ajungă la maturitate.

Analize și apel către autorități

Primele rezultate ale colectării de probe sunt făcute publice online. Universitatea Naresuan, organizațiile de mediu și elevi din 14 școli aflate de-a lungul Mekongului analizează împreună probe de pește, apă și sol.

Aombun avertizează că poluarea venită din amonte ar putea avea urmări grave pentru comunitățile din nord-estul Thailandei, care folosesc apa fluviului atât în gospodărie, cât și în agricultură.

Organizațiile implicate cer ca guvernatorii celor șapte provincii din nord-est să intervină în mod coordonat.

Afluenți din afara Thailandei

Activista a arătat și spre unii afluenți din afara granițelor Thailandei, între care râurile Ngum și Sang.

În opinia ei, exploatările miniere din vecinătate ar putea contribui la deversarea unor deșeuri cu metale grele. Tocmai aceste suspiciuni urmează să fie verificate prin analizele universității și prin probele de mediu prelevate

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