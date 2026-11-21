Cinci luni fără salarii, iar acum și fără locuri de muncă

Cei aproximativ 1.500 de angajați CFR Marfă ajung să își piardă locurile de muncă după ce au trecut deja prin cinci luni în care nu și-au primit salariile.

Această situație afectează mult familiile implicate, deoarece oamenii au în continuare facturi de plătit, copii de întreținut și cumpărături de făcut, însă fără veniturile pe care se bazau nu mai reușesc să acopere nici cheltuielile de bază.

În aceste condiții, liderul de sindicat spune, conform aceleiași surse, că primește în fiecare zi mesaje de la angajați care îi povestesc că nu mai au ce pune pe masă și nici ce să le ducă celor mici acasă.

„În fiecare zi primesc mesaje de la ei că nu mai au ce să pună pe masă, nu mai au ce duce la copii. Vă dați seama, oricare ne punem în situația lor, de 5 luni de zile să nu îți iei salariul, e aproape imposibil să trăiești”, a declarat liderul sindical pentru Antena 3 CNN.

Sute de angajați sunt în șomaj tehnic

În prezent, situația celor aproximativ 1.500 de angajați ai CFR Marfă este diferită. Astfel, potrivit datelor prezentate de ministrul Transporturilor, peste 300 de salariați au deja contracte și cu operatorul Carpatica Feroviar. Aproximativ 900 se află în șomaj tehnic, iar alți 200 sunt aproape de vârsta pensionării sau au ajuns deja la această etapă.

O parte dintre salariați ar putea continua să lucreze în sectorul feroviar, în condițiile în care Carpatica Feroviar are nevoie de personal calificat, acesta căutând în special mecanici de locomotivă, șefi de tren și personal implicat direct în activitatea de transport.

CFR Marfă are datorii de peste 3 miliarde de lei, iar activele sunt scoase la vânzare

Intrarea în faliment a companiei de stat a declanșat procedura de lichidare, în condițiile în care CFR Marfă a acumulat datorii de peste 3 miliarde de lei, iar ca să poată fi recuperați acești bani, activele operatorului feroviar sunt valorificate, doar că starea în care se află o parte dintre locomotive și vagoane îngreunează vânzarea.

Numeroase vagoane au rămas imobilizate pe liniile ferate, unde unele au fost acoperite de rugină și vegetație, în timp ce o parte dintre locomotive au geamuri sparte, componente demontate sau piese lipsă.

Spre exemplu, o locomotivă scoasă la vânzare pentru a treia oară, cu un preț de pornire de 509.000 de lei, a fost adjudecată pentru 254.900 de lei, ceea ce reprezintă aproximativ jumătate din suma cerută la licitația respectivă.

CFR Marfă a intrat în faliment. Tribunalul București a dispus lichidarea companiei și sigilarea bunurilor

Tribunalul București a admis solicitările mai multor creditori și a dispus intrarea operatorului CFR Marfă în faliment, prin procedura simplificată.

Decizia a fost pronunțată pe 16 noiembrie 2026 și prevede pierderea dreptului de administrare, blocarea operațiunilor bancare și inventarierea patrimoniului în vederea lichidării.

Din partea companiei, un reprezentant a explicat că vânzarea bunurilor nu a putut fi încheiată înainte de intrarea în faliment, iar de acum procedura va fi continuată de lichidatorul judiciar.”

„Din păcate pentru noi, timpul nu ne-a ajutat și nu am apucat să vindem atât de multe cât ne-am dorit. Societatea a intrat în faliment prin procedura simplificată, iar procedura de valorificare îi revine lichidatorului judiciar. Peste 30 de milioane de lei am reușit să încasăm”, a declarat reprezentantul companiei, conform Antena 3 CNN.

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