Blocaj în Consiliul UE. Delegația maghiară refuză deschiderea ultimelor clustere de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova

Drumul european al Republicii Moldova și al Ucrainei a înregistrat o nouă întârziere la Bruxelles. Într-o mișcare neașteptată pentru partenerii europeni, Ungaria a blocat deschiderea ultimelor capitole de negociere pentru cele două state candidate. Decizia a survenit în condițiile în care ambele țări au îndeplinit cerințele formulate anterior.

Parcursul de aderare al celor două națiuni se derulează simultan. Procedura necesită validarea tuturor celor șase grupuri de reforme stabilite pentru alinierea la legislația comunitară. Pe 13 octombrie, la Luxemburg, Kievul și Chișinăul au obținut acordul pentru două noi grupuri de reforme. În baza acestui rezultat, oficialii europeni planificaseră deschiderea ultimelor două secțiuni – agricultură, mediu și transporturi – până la finalul acestui an, conform Kyiv Independent.

Experții din cele 27 de state membre s-au reunit pe 20 octombrie cu obiectivul de a aproba această procedură.

Refuz fără argumentație oficială și dispariția dosarului educației

Delegația maghiară a blocat însă inițiativa. Potrivit surselor citate de publicația menționată anterior, decizia a provocat nemulțumiri în rândul celorlalte 26 de state membre. Un diplomat european a precizat că reprezentanții Ungariei au refuzat solicitările de a furniza o explicație suplimentară și au comunicat doar că poziția lor rămâne neschimbată.

Reprezentanța Permanentă a Ungariei pe lângă UE nu a emis niciun punct de vedere oficial până la publicarea acestor informații.

Mai mult, decizia actuală nu se bazează pe dosarul drepturilor educaționale ale minorității maghiare din Ucraina, care a constituit anterior o temă centrală de dispută. Această problemă a fost închisă oficial pe 12 octombrie, printr-o lege adoptată de autoritățile de la Kiev.

Motivații interne și prioritățile Președinției irlandeze

Potrivit surselor diplomatice europene, blocajul actual ar avea un caracter temporar și o motivație ancorată în politica internă de la Budapesta. Scopul deciziei ar fi acela de a proteja guvernul condus de premierul Peter Magyar în fața opoziției ungare, pentru a evita percepția unei atitudini slabe în raport cu Ucraina.

Subiectul va figura pe agenda fiecărei reuniuni viitoare a grupului de lucru pentru extindere, până la rezolvarea blocajului. Avansarea dosarelor pentru Ucraina și Republica Moldova reprezintă o prioritate asumată a Președinției irlandeze a Consiliului UE, care coordonează lucrările până la sfârșitul anului.

Oficialii europeni și naționali anticipează o deblocare a procedurii. Aceștia estimează deschiderea formală a ultimelor două capitole de negociere în cursul lunii decembrie.