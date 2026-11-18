Guvernul pregătește o schemă țintită de vouchere pentru energie, acordate prin carduri de sprijin consumatorilor vulnerabili, dimensionată în funcție de resursele bugetare disponibile și finanțată cu prioritate din fonduri europene, a anunțat miercuri purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.

Anunțul a fost făcut după o întâlnire a premierului Luca Niculescu, avută la Palatul Victoria cu reprezentanții producătorilor de energie și de gaze naturale, dar și cu cei ai marilor consumatori industriali.

În acest cadru, au fost analizate măsuri necesare pe termen scurt, mediu și lung, pentru a veni în sprijinul cetățenilor și marilor consumatori industriali.

4,7 milioane de consumatori casnici au un consum sub 100kWh pe lună

În privința consumatorilor casnici, potrivit datelor pe care ANRE le-a prezentat astăzi, la nivel național există peste 10 milioane de locuri de consum, dintre care aproape jumătate, mai exact 4,7 milioane, înregistrează un consum de sub 100 kWh pe lună.

Potrivit Băncii Mondiale, o parte semnificativă a populației României se confruntă cu sărăcia energetică.

Pentru sprijinirea acestor consumatori, Ministerul Muncii, Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor vor elabora o propunere de schemă țintită de vouchere pentru energie, acordate prin carduri de sprijin consumatorilor vulnerabili, dimensionată în funcție de resursele bugetare disponibile și finanțată cu prioritate din fonduri europene.

Furnizorii de energie vor avea acces la registrul consumatorilor vulnerabili

În paralel, Ministerul Muncii va analiza modalitățile prin care furnizorii de energie electrică pot avea acces la registrul consumatorilor casnici vulnerabili.

În acest fel, sprijinul acordat de statul român va putea fi completat suplimentar de furnizorii clienților afectați de lipsuri energetice și economice.

Practic, se va putea suprapune prin accesarea bazei de date, acestui registru, eforturile pe care statul le face în continuare și le va derula pentru protejarea celor aflați în această zonă a sărăciei energetice și economice, cu disponibilitatea furnizorilor care vor dori de a complete aceste eforturi prin formule pe care, cu siguranță, le vor comunica la momentul potrivit, în urma analizelor proprii.

Sisteme de stocare de 400 milioane de lei

În plus, Administrația Fondului pentru Mediu va putea pune la dispoziție, din veniturile proprii ale Fondului pentru Mediu și în limita bugetului aprobat al acestuia, o finanțare de până la 400 de milioane de lei pentru gospodăriile care solicită sprijin în vederea achiziționării și montării de sisteme de stocare a energiei.

În privința sprijinului pentru industrie, task-force-ul va evalua în regim de urgență necesarul total de energie pentru marii consumatori industriali și va analiza actualizarea schemelor de sprijin care sunt vechi de 4 ani, având în vedere că problemele semnalate de industrie necesită soluționare în limitele cadrului bugetar și limitele regulilor europene privind ajutorul de stat.

Prioritară este consolidarea eficienței schemei deja funcționale de 150 milioane euro pentru mari consumatori, spune Cărbunaru.

Task-force coordonat de Oleg Ungureanu

Pentru asigurarea cu prioritate a aprovizionării și protejării consumatorilor casnici vulnerabili și sprijinirea marilor consumatori industriali în această iarnă, premierul a decis înființarea unui Task-force, coordonat de șeful Cancelariei, Oleg Ungureanu.

Din această structură de lucru vor face parte: Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Ministerul Mediului, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, dar și reprezentanții marilor producători de energie și cei ai marilor consumatori industriali.

Măsurile propuse vor fi evaluate de Ministerul Finanțelor din perspectiva impactului bugetar și vor fi dimensionate în limitele cadrului bugetar aprobat și, bineînțeles, în limita angajamentelor de consolidare fiscală asumate de România, cu prioritate acordată soluțiilor finanțate din fonduri europene și pentru instrumentele fără impact asupra deficitului bugetar.

Participanții la această întâlnire au prezentat impactul economic și social al creșterii prețurilor la energie în ultimul an, pe fondul unui context internațional complicat de războiul din Ucraina și situația din Orientul Mijlociu.

Propunerile industriei de profil și ale marilor consumatori industriali

Totodată, vor fi analizate, inclusiv din perspectiva impactului bugetar și a compatibilității cu angajamentele fiscal-bugetare ale României, propunerile pe care reprezentanții industriei, reprezentanții marilor consumatori industriali le-au prezentat în cadrul acestei întâlniri:

– Scheme de finanțare pentru instalarea noilor capacități, cu finanțare prioritar europeană și în limita resurselor bugetare disponibile, națională.

– Debirocratizare și accelerare de licențiere pentru investiții în producția de energie și stocare.

– Încheiere de contracte pe termen lung între producători și consumatori, pentru a avea predictibilitate.

– Analizarea unor instrumente de garantare pentru capacități instalate mari, în limita plafoanelor anuale de garanții aprobate prin lege și cu evaluarea impactului asupra datoriei publice și a riscurilor fiscale.

– Modalitatea de a utiliza cadrul european de ajutor de stat pentru marii consumatori, în limita resurselor bugetare disponibile și cu prioritate pentru sursele europene de finanțare.

– Încurajarea producătorilor industriali de a-și dezvolta propriile capacități de producție și de stocare a energiei și să investească în eficiență energetică, inclusiv prin simplificare administrativă și prin instrumentele europene disponibile.

Stocurile de gaze au atins cota de 85%

Cât privește evoluțiile sistemului energetic național în această perioadă și în perioada care urmează, evaluările arată o creștere a debitului apelor Dunării, care susține funcționarea în parametri a Unităților 1 și 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă.

În acest fel se completează necesarul producției de energie, acoperind aproape 20% din acesta, a spus Dan Cărbunaru.

În același timp, rezerva de apă din baraje continuă să crească, iar stocurile de gaze au atins cota de 85% în depozite, în paralel cu continuarea procesului de extracție pentru acoperirea necesarului de consum.

Interconectarea de la Negru Vodă permite la nevoie suplimentarea cantităților de gaz care intră în sistemul național, iar începerea exploatării la Neptun Deep, anul viitor, va oferi României anul viitor capacitate deplină de a acoperi necesarul intern de consum, atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru cei industriali.

În privința centralei de la Mintia, aceasta a intrat deja în probă, urmând ca la deschidere să livreze peste 1700 MW în sistemul energetic național, spune Cărbunaru.

Până la sfârșitul anului, capacitate de stocare a energiei electrice de 2000 MW

Până la sfârșitul anului în curs, adică în săptămânile care urmează, România va avea o capacitate de stocare de 2000 MW a energiei electrice, dezvoltarea acestei rețele fiind accelerată prin schemele de sprijin finanțate din fonduri europene, respectiv PNRR și Fondul pentru Modernizare.

Din luna aprilie a anului viitor, energia solară va redobândi un rol important la nivelul resurselor de energie. Iar evaluările care au fost prezentate astăzi arată că energia regenerabilă va deveni, așa cum spun operatorii de sistem, cea mai importantă resursă de energie începând de anul viitor.

Centrala de la Iernut va începe, de asemenea, de anul viitor, probele pentru a porni noua unitate de 430 MW.