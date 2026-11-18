Un consilier care îl însoțește pe Vladimir Putin în China are asupra sa ceea ce presa rusă a identificat drept servieta de comandă nucleară a Rusiei.

Cunoscut sub numele de Cheget, dispozitivul îl conectează pe președinte la rețeaua de comandă nucleară a Rusiei.

De astă dată, Putin și-a adus după el servieta de comandă nucleară în China și a afișat-o în timp ce acesta se alătura liderilor mondiali aflați la la Shenzhen pentru summitul APEC – Cooperarea Economică Asia-Pacific.

Un consilier poartă Chegetul

APA a relatat, citând presa rusă, că un consilier care îl însoțea le-a identificat jurnaliștilor cazul ca fiind echipament folosit pentru comanda forțelor nucleare strategice ale Rusiei.

Servieta, cunoscută sub numele de Cheget, îi oferă președintelui o legătură portabilă la arma nucleară și acces la comunicații militare securizate în timpul călătoriilor.

Dezvoltat în epoca sovietică și numit după Muntele Cheget din Caucaz, dispozitivul face parte din sistemul nuclear de comandă și control al Rusiei.

Acesta permite înalților funcționari să comunice în timpul unei crize și să transmită autorizații privind armele nucleare.

Unitățile de comandă militară rămân responsabile pentru executarea acestor instrucțiuni.

Ce este și cum se folosește

Un studiu al Școlii Postuniversitare Navale a SUA descrie Chegetul ca fiind un echipament portabil folosit pentru „pregătirea și eliberarea autorizației pentru utilizarea armelor nucleare”.

Imaginile publice oferă o privire asupra unor echipamente mai vechi.

În 2019, postul de radio militar rus Zvezda a arătat o carcasă deschisă cu taste numerotate, un buton alb „Lansare” și un buton roșu „Anulare”.

Prezentatorul a descris, de asemenea, o fișă flash individuală ca fiind una dintre cheile sistemului. Demonstrația a implicat un model mai vechi și nu stabilește configurația carcasei care, se pare, îl însoțește de astă dată pe Putin.

Nu e prima oară când Putin afișează după el servieta, a mai făcut-o inclusiv în timpul vizitei sale la Beijing din octombrie 2023.

Servieta a atras atenția în timpul vizitei lui Putin la Beijing, pe 18 octombrie 2023. Reuters a relatat că atunci că doi ofițeri navali ruși în uniformă, care purtau valize, l-au urmărit între întâlniri, după discuțiile cu Xi Jinping.