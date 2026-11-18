Acest caz reprezintă o particularitate cu privire la accidentele de muncă. Totul din perspectiva daunelor morale solicitate de omul legii, agent SIAS, care a fost mușcat de un câine polițist în timpul exercitării profesiei.

Astfel, bărbatul a înaintat Tribunalului București o solicitare prin care a cerut plata unor despăgubiri morale din partea Poliției Române (Inspectoratul General al Poliției Române – IGPR).

Poliția Română, obligată la plata despăgubirilor

Instituția s-a apărat invocând lipsa calității procesuale, dar instanța nu a ținut cont de aceste argumente juridice.

Pe cale de consecință, Tribunalul București a admis, în parte, cererea și a obligat Inspectoratul General al Poliției Române la plata unor despăgubiri morale către polițistul mușcat de câine.

Valoarea despăgubirilor pe care acesta trebuie să le primească de la superiorii săi din cadrul IGPR a fost stabilită la 3.000 de euro.

„Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului, invocată prin întâmpinare, ca neîntemeiată. Admite în parte cererea de chemare în judecată. Obligă pârâtul la plata către reclamant a despăgubirilor în sumă de 3.000 Euro reprezentând prejudiciu moral. Obligă pârâtul la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în cuantum de 100 lei constând în taxă judiciară de timbru şi 4.000 lei reprezentând onorariu diminuat de avocat. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a de Contencios Administrativ şi Fiscal”, potrivit soluției instanței.

Explicațiile avocatului Adrian Cuculis

Avocatul Adrian Cuculis explică faptul că prin decizia dată, Tribunalul București a atras răspunderea instituției pentru prejudiciul suferit de omul legii și acesta a fost analizat în contextul unui accident produs în legătură cu activitatea profesională.

Mai mult, acest caz readuce în atenția opiniei publice problema protecției angajaților din structurile speciale ale IGPR și obligația instituției de a răspunde pentru prejudiciile suferite de angajați.