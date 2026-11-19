Sfârșitul unei etape

Zamfirescu a condus teatrul timp de șase ani și jumătate și a descris această perioadă drept o onoare.

Actorul a scris că a ajuns la concluzia că e momentul potrivit să încheie etapa profesională de la Bulandra și să facă loc unui alt început.

„Nu este o decizie ușoară“, a recunoscut el. Potrivit mesajului, anii de mandat au fost intenși și, de multe ori, grei, cu numeroase provocări și o mare doză de responsabilitate, dar au adus și multe bucurii și împliniri.

Directorul demisionar a mai spus că au existat momente în care s-a simțit norocos că aparține acestei familii.

Bilanțul anilor de mandat

Privind înapoi, Zamfirescu a spus că se gândește cu emoție la ce a realizat echipa împreună.

În opinia sa, montările aduse pe scenă au fost de calitate, necesare și importante, iar publicul le-a răsplătit cu săli pline și aplauze.

Potrivit mesajului, echipa a evoluat împreună, a trecut peste obstacole și a dus teatrul mai departe, cu atenție față de ce înseamnă instituția și cu încredere în viitorul ei.

Asumarea neîmplinirilor

Zamfirescu nu a ocolit nici partea mai puțin reușită a mandatului. A admis că nu tot ce și-au propus s-a concretizat așa cum sperau, iar pentru aceste neîmpliniri și-a asumat răspunderea:

„Pentru ceea ce putea fi făcut mai bine, responsabilitatea este a mea“.

Cu toate acestea, actorul a considerat că anii respectivi și realizările comune pot fi privite cu bucurie.

Recunoștință pentru actori și pentru echipă

Mulțumirile s-au îndreptat mai întâi către actorii trupei, cei care, cu șase ani și jumătate în urmă, l-au propus pentru această funcție, i-au acordat încredere și l-au sprijinit.

Zamfirescu a spus că s-a străduit zilnic să se ridice la nivelul acestei încrederi.

„Vă port aceeași prețuire și dragoste ca întotdeauna. Mulțumesc, deopotrivă, colegilor din echipa tehnică și administrativă, pentru dăruirea, profesionalismul și implicarea lor.

Nimic din ceea ce am realizat nu ar fi fost posibil fără voi. Fiecare reușită a teatrului este, înainte de toate, reușita oamenilor săi“, a mai scris Vlad Zamfirescu.

Teatrul, mesaj de rămas-bun

Echipa Teatrului Bulandra i-a răspuns printr-un mesaj de recunoștință:

„Îți mulțumim, Vlad Zamfirescu, pentru toți acești ani, pentru implicare și pentru tot ce ai dăruit Teatrului Bulandra. Privim cu recunoștință la drumul parcurs împreună! Ne revedem, cu drag, pe scenă!“, a transmis echipa Teatrului Bulandra.