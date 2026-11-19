Dar ce înseamnă, concret, toate acestea? De ce unele bucăți de piept de pui rămân fragede, în timp ce altele devin tari? De ce uneori carnea lasă mult lichid în tigaie și își reduce considerabil volumul? Și, mai ales, cât din calitatea unui produs putem recunoaște încă dinainte să îl cumpărăm? Cercetările din ultimii ani oferă explicații surprinzător de concrete, care ne pot ajuta să alegem mai bine.

Când cumpărăm carne de pui, fiecare dintre noi are propriile repere: ne uităm la culoare, la aspectul bucăților de carne și la tranșare, la termenul de valabilitate, poate la cantitatea de lichid din ambalaj și, desigur, la preț. Uneori alegem din obișnuință, alteori pentru că avem încredere într-un anumit producător, dar adevărata evaluare începe adesea abia acasă, când deschidem ambalajul, atingem carnea, o mirosim, o pregătim și o gătim și vedem ce rămâne în tigaie și cum se comportă în farfurie.

În laboratoare, însă, calitatea cărnii de pui este evaluată mult mai riguros. Profesorul universitar dr. Dan C. Vodnar subliniază că „specialiștii măsoară pH-ul, capacitatea țesutului muscular de a reține apa, pierderile la gătire, textura, frăgezimea și caracteristicile nutriționale, iar fiecare dintre acești indicatori explică o parte din ceea ce noi percepem prin simțuri”. Legătura dintre cele două perspective, cea științifică și cea a consumatorului, este mai importantă decât pare, căci calitatea nu ar trebui să rămână o promisiune de pe ambalaj, ci ar trebui să poată fi recunoscută de fiecare dată în produsul ales și explicată prin ceea ce se întâmplă înainte ca acesta să ajungă la noi.

Știința vorbește despre capacitatea de reținere a apei. Noi vedem ce se întâmplă în tigaie.

„Aproximativ trei sferturi din masa cărnii slabe o reprezintă apă, o componentă naturală a țesutului muscular, indispensabilă structurii și caracteristicilor cărnii. O clarificare este aici necesară: acest procentaj este o caracteristică biologică firească, nu un indiciu că produsul ar fi fost diluat sau că i s-ar fi adăugat apă, căci apă este prezentă în mod natural în celulele și țesuturile musculare fiind esențială pentru funcționarea celulelor, transportul nutrienților, reglarea temperaturii și desfășurarea proceselor metabolice. De altfel, și corpul uman conține o proporție importantă de apă, aproximativ 50–60% din masa corporală a unui adult, proporție care poate depăși 70% la nou-născuți”, explică prof. univ. dr. Dan C. Vodnar.

Cercetările privind water-holding capacity (WHC), capacitatea de reținere a apei, arată că cea mai mare parte a apei musculare se află în interiorul celulelor, în strânsă legătură cu proteinele musculare, în special actina și miozina și, atunci când structura proteinelor este afectată, țesutul muscular reține mai greu apa. Astfel, o parte din lichid se poate pierde în timpul păstrării, iar o altă parte în timpul preparării termice. Cantitatea eliminată depinde inclusiv de temperatura, durata și metoda de preparare, spune prof. univ. dr. Dan C. Vodnar. Acesta, oferă și alte explicații științifice relevante pentru înțelegerea acestui fenomen: „Capacitatea de reținere a apei este un indicator tehnologic important pentru că influențează atât randamentul la preparare, cât și experiența consumatorului, dar nu poate fi interpretată separat de pH, de structura musculară și de condițiile de gătire”.

Pentru noi, diferența se vede foarte simplu: două bucăți de piept de pui, aparent asemănătoare, pot avea comportamente diferite la gătire: una își păstrează relativ bine forma și rămâne suculentă, în timp ce cealaltă elimină mai mult lichid, se micșorează și poate deveni mai uscată. Este o diferență care ne ajută să înțelegem de ce, în cazul unei cărni de pui de calitate precum Fragedo, contează integritatea structurii proteinelor musculare, care influențează capacitatea naturală a cărnii de a reține apa în interiorul fibrelor musculare și, implicit, aspectul produsului din ambalaj, dar și suculența și consistența acesteia în timpul preparării. În bucătărie, apreciem aceaste caracteristici atunci când pieptul de pui rămâne suculent la interior, are o textură plăcută și nu devine uscat după preparare. Sunt detalii care contează mai ales în rețetele simple, în care carnea de pui este ingredientul principal și nu are nevoie de sosuri sau alte adaosuri pentru a fi savuroasă. Tocmai aceste experiențe familiare, de la un piept de pui făcut la tigaie până la o friptură pregătită pentru întreaga familie, dau un sens concret calității pe care o căutăm atunci când alegem Fragedo. Aroma îmbietoare, frăgezimea și suculența pe care le apreciem în farfurie au, așadar, o explicație științifică și începe să se contureze cu mult înainte de momentul în care punem carnea în tigaie, fiind susținute prin condițiile în care au fost crescute păsările care provin exclusiv din fermele și facilitățile de producție TRANSAVIA și prin controlul tuturor proceselor de producție.

Știința măsoară pH-ul și structura fibrelor. Noi simțim frăgezimea.

De ce un piept de pui poate fi fraged, iar altul, preparat în condiții asemănătoare, poate avea o consistență neplăcut de fermă? O parte a explicației se află în „transformările biochimice care au loc după sacrificare: glicoliza continuă, se acumulează acid lactic, iar pH-ul muscular scade. Ritmul și intensitatea acestei scăderi influențează structura proteinelor și capacitatea lor de a reține apa. Aceste procese afectează mai departe culoarea, textura, suculența și stabilitatea cărnii în timpul păstrării”, precizează prof. univ. dr. Dan C. Vodanar. Așadar, frăgezimea nu depinde exclusiv de rețeta pe care o pregătim acasă, ci are și o componentă biologică, determinată de caracteristicile mușchiului și de transformările acestuia.

O cercetare publicată în 2023, care a analizat 300 de fileuri de piept provenite din 10 loturi pentru trei tipuri de modificări musculare, respectiv wooden breast, cunoscut drept „piept de pui lemnos”, white striping, adică striurile albe, și „carne cu aspect de spaghete”, spaghetti meat, o modificare în care fibrele musculare prezintă o coeziune redusă, a arătat că, în majoritatea combinațiilor analizate au fost observate valori mai ridicate ale pH-ului, o rezistență mai mare la compresie și pierderi crescute prin scurgere și la gătire. Formele severe de „piept de pui lemnos” au influențat mai accentuat caracteristicile de calitate decât formele ușoare, iar „carnea cu aspect de spaghete” a fost asociată cu unele dintre cele mai pronunțate modificări. Pentru consumator, aceste fenomene se pot traduce prin diferențe vizibile de aspect, consistență și comportament al cărnii în timpul preparării, conchide prof. univ. Dan C. Vodnar.

Ce putem observa noi când gătim o carne de pui de calitate? O carne de pui cu o consistență relativ uniformă, fără zone neobișnuit de rigide sau modificări evidente ale structurii musculare, oferă repere utile pentru evaluarea calității. După gătire, textura și suculența completează această evaluare, iar ceea ce noi percepem drept frăgezime este rezultatul unor proprietăți biologice și tehnologice care pot fi măsurate și controlate. Astfel, o calitate aparent simplă, pe care o apreciem la fiecare masă, capătă o explicație mult mai complexă, legată de structura musculară, de transformările biochimice ale cărnii și de modul în care este gestionat întregul proces de producție. Nu întâmplător, frăgezimea este atributul în jurul căruia a fost construit brandul Fragedo fiind una dintre caracteristicile cărnii de pui pe care consumatorul o apreciază de fiecare dată și o poate recunoaște nemijlocit, prin felul în care carnea se taie, își păstrează textura după preparare și se mestecă. „În spatele acestei experiențe atât de apreciate de consumatori se află controlul riguros, exercitat direct de TRANSAVIA asupra întregului lanț de producție integrat, de la bob la furculiță, cu facilități proprii, care permite corelarea informațiilor despre efective, condițiile de creștere și parametrii de procesare, precum și aplicarea unor proceduri unitare de control al calității în toate etapele, astfel încât caracteristicile cărnii de pui care ajunge sub brandul Fragedo să fie constante de la un produs la altul, pe întreg parcursul anului. Altfel spus, de fiecare dată când cineva alege Fragedo, regăsește textura plăcută, suculența și gustul natural al cărnii de pui, acele calități care fac diferența într-o rețetă și care transformă o experiență bună într-un motiv de a alege din nou același brand”, spune Marian Sabău, Director Divizia Calitate şi Siguranţa Alimentului TRANSAVIA.

Știința analizează culoarea. Noi trebuie să știm ce ne spune și ce nu ne spune.

Culoarea este probabil primul lucru pe care îl observăm la carnea de pui, dar este și unul dintre indicatorii cel mai ușor de interpretat greșit. „O nuanță roz naturală, relativ uniformă, este caracteristică multor bucăți de carne proaspătă de pui. Există însă variații firești între piept și pulpă, între diferite tipuri de țesut muscular și în funcție de alimentația păsărilor. De exemplu, pigmenții naturali din furaje, inclusiv carotenoizii prezenți în porumb, pot influența culoarea pielii și a grăsimii. Asta nu înseamnă că un pui cu pielea mai galbenă este automat mai bun nutrițional sau senzoric decât unul cu pielea mai deschisă”, punctează prof. univ. Dan C. Vodnar. Culoarea cărnii este influențată și de pH, de pigmenții musculari și de condițiile de păstrare și ambalare.

Pentru consumator, un aspect uniform, fără modificări neobișnuite de culoare, este un reper util. Dar culoarea nu poate confirma singură prospețimea și, cu atât mai puțin, siguranța microbiologică. O carne poate avea un aspect normal și totuși să prezinte riscuri microbiologice care nu pot fi detectate cu ochiul liber. Tocmai de aceea, evaluarea vizuală trebuie completată cu informații despre proveniență, condițiile de păstrare, termenul de valabilitate și producător. În cazul produselor din gamele de carne de pui Fragedo, aceste informații pot fi puse în legătură cu un element important pentru înțelegerea calității: toată cărnea de pui provine exclusiv din fermele și facilitățile de producție TRANSAVIA, grupate într-un lanț de producție integrat, de la bob la furculiță, cu facilități proprii, controlat de companie de la cultivarea cerealelor pentru furajele puilor, la fermele de reproducție, incubație și creștere și până la procesare și distribuție.

Știința evaluează profilul nutrițional. Noi alegem ce punem în farfurie.

Carnea de pui este apreciată pentru conținutul de proteine de bună calitate care furnizează toți aminoacizii esențiali și pentru aportul de vitamine și minerale. În funcție de bucata de carne și de compoziția acesteia, conținutul proteic se situează frecvent în jurul valorilor de 18–22 g la 100 g de produs crud. În plus, carnea de pui are un nivel redus de grăsimi totale și saturate, un raport optim între acizii grași Omega-3 și Omega-6 și aport natural de vitamine și minerale (B3, B6, B12, fier hemic, zinc și seleniu). Dar nu toate bucățile au același profil nutrițional: pieptul de pui are, în general, un conținut mai redus de grăsime și este potrivit pentru preparate în care dorim o carne slabă, bogată în proteine, în timp ce pulpa de pui conține ceva mai multă grăsime, ceea ce contribuie la gustul mai pronunțat și la suculență și furnizează, în general, mai mult fier decât pieptul, inclusiv fier hemic, care se absoarbe mai ușor decât fierul non-hemic din sursele vegetale. Alegerea nu trebuie să devină o competiție între piept și pulpă căci nutriționiștii consideră că ambele pot contribui la o alimentație variată, în funcție de nevoile și preferințele fiecăruia. Diversitatea sortimentelor din fiecare gamă Fragedo, de la piept de pui, la pulpe, aripioare, ciocănele, tacâmuri și alte piese, permite alegerea bucății potrivite atât pentru rețeta dorită, cât și pentru preferințele nutriționale ale fiecăruia.

Prof. univ. Dan C. Vodnar face trimitere la un studiu publicat în 2025, care a identificat diferențe între grupurile de produse analizate în ceea ce privește conținutul de proteină și pierderile de apă la preparare. „În grupul cu mențiuni certificate, conținutul proteic mediu a fost de 22,37%, comparativ cu 20,62% în celălalt grup, iar pierderile la gătire au fost mai reduse. Aceste rezultate arată că diferențele dintre produse pot fi cuantificate, însă o anumită mențiune de pe etichetă nu trebuie interpretată, în mod izolat, ca o garanție a calității. Pentru consumator, informațiile de pe etichetă sunt utile atunci când sunt analizate împreună cu caracteristicile produsului și cu modul în care acesta se comportă la preparare”. Aceeași logică se aplică și atunci când alegem carne de pui Fragedo: valoarea nutrițională naturală a cărnii, prin aportul de proteine de înaltă valoare biologică, vitamine și minerale specifice fiecărui tip de carne și porția consumată, la care se adaugă atributele pe care le putem aprecia direct, precum aspectul natural, textura fermă în care fibra musculară este densă și elastică la apăsare, comportamentul la gătire, frăgezimea, suculența, gustul și aroma. Aceste repere ale calității, precum și proveniența cunoscută, trasabilitatea și controlul riguros al producției, asigurate prin modelul integrat TRANSAVIA, de la bob la furculiță, cu facilități proprii, ne ajută să alegem în cunoștință de cauză, fără a confunda un singur atribut promovat agresiv prin formulări de marketing pe unele ambalaje cu întreaga calitate a produsului.

Noi simțim gustul și mirosul. Dar siguranța se verifică înainte să putem simți ceva.

Aici apare una dintre cele mai importante distincții atunci când vorbim despre carne de pui: calitatea senzorială și siguranța alimentară sunt legate, dar nu sunt același lucru. Mirosul proaspăt, caracteristic, textura corespunzătoare și aspectul curat sunt indicatori utili. Un miros neplăcut, persistent, modificările evidente ale suprafeței sau o consistență anormală sunt motive pentru a nu consuma produsul și pentru a solicita clarificări producătorului. În plus, prof. univ. Dan C. Vodnar amintește că „bacterii patogene precum Salmonella sau Campylobacter nu pot fi identificate prin simpla examinare a cărnii. La fel, eventualele reziduuri chimice, contaminanții sau corpurile străine care nu sunt vizibile necesită măsuri de prevenție, control și verificare. De aceea, siguranța alimentară se construiește prin biosecuritate strictă în ferme, supraveghere sanitar-veterinară, controale microbiologice, monitorizarea reziduurilor, verificarea produselor și respectarea lanțului frigorific”.

Aici apare, deci, o întrebare mult mai utilă decât „arată bine carnea?”: „cât de bine controlează producătorul ceea ce se întâmplă cu ea înainte să ajungă în magazin?” „Consumatorul poate evalua aspectul, mirosul sau textura produsului, dar nu are cum să verifice acasă toți parametrii microbiologici și chimici relevanți. Această responsabilitate aparține producătorului, prin sistemele de prevenție, monitorizare și control aplicate de-a lungul procesului de producție. Pentru toate produsele care poartă marca TRANSAVIA, calitatea și siguranța sunt rezultatul unui sistem în care avem control direct asupra întregului lanț de producție, etapă cu etapă și integral, ceea ce ne permite să corelăm informațiile, să verificăm parametrii relevanți și să intervenim acolo unde este necesar. Acesta este unul dintre avantajele fundamentale ale modelului TRANSAVIA”, subliniază Marian Sabău, Director Divizia Calitate şi Siguranţa Alimentului TRANSAVIA.

Adevărata valoare a unei promisiuni de calitate stă în capacitatea producătorului de a explica și demonstra ceea ce consumatorul descoperă atunci când alege, gătește și savurează produsul. Știința ne arată că frăgezimea, mirosul, suculența, textura fermă în care fibra musculară este densă și elastică la apăsare, culoarea și valoarea nutrițională nu sunt simple impresii subiective, ci caracteristici care au explicații biologice și pot fi evaluate prin indicatori măsurabili. Așadar, nu este suficient să citim o afirmație sau o promisiune de marketing pe un ambalaj, ci trebuie să ne asigurăm că avem răspuns documentat la întrebările: „regăsesc de fiecare dată în produsele pe care le aleg frăgezimea, suculența, textura și gustul pe care le asociez cu o carne de pui de calitate?” și „pe ce se bazează, concret, promisiunea de calitate a producătorului?”

Calitatea cărnii de pui are explicații:

Ce înseamnă o carne de pui de calitate și cum se reflectă aceste caracteristici în produsele pe care le alegem?

Calitatea cărnii de pui este definită de un ansamblu de caracteristici: frăgezime, suculență, textură, aspect, gust, valoare nutrițională și siguranță alimentară. Fiecare dintre acestea are explicații științifice și poate fi evaluată prin indicatori specifici. În cazul cărnii de pui Fragedo, aceste atribute apreciate de consumatori sunt susținute de modelul de producție integrat TRANSAVIA, de la bob la furculiță, cu facilități proprii, care permite controlul direct al condițiilor de creștere a păsărilor, al procesării și al distribuției.

Cum influențează pH-ul și structura musculară frăgezimea cărnii de pui

După sacrificare, în mușchi au loc transformări biochimice care determină scăderea pH-ului. Ritmul acestor transformări influențează structura proteinelor, capacitatea de reținere a apei, textura și frăgezimea cărnii. În cazul cărnii de pui Fragedo, frăgezimea apreciată de consumatori este legată de caracteristici biologice și tehnologice susținute prin faptul că TRANSAVIA gestionează direct toate etapele de creștere și procesare și aplică proceduri unitare de control al calității pe întreg lanțul de producție, de la bob la furculiță.

Ce ne spune aspectul cărnii de pui despre calitatea produsului?

Aspectul natural, culoarea caracteristică și integritatea bucăților de carne sunt repere utile în aprecierea calității cărnii de pui. Totuși, culoarea nu poate confirma singură prospețimea sau siguranța microbiologică și, de aceea, evaluarea vizuală trebuie completată cu informații despre proveniență, condițiile de păstrare și termenul de valabilitate. În cazul cărnii de pui Fragedo, un element important este proveniența produselor oferite exclusiv din fermele și facilitățile de producție TRANSAVIA.

Cum contribuie sistemul de producție integrat TRANSAVIA, de la bob la furculiță, la calitatea cărnii de pui Fragedo?

Toată carnea de pui Fragedo provine exclusiv din fermele și facilitățile proprii TRANSAVIA, integrate într-un sistem de la bob la furculiță, cu facilități proprii. Acesta cuprinde cultivarea cerealelor pentru furaje, producția hranei păsărilor în propria fabrică de nutrețuri combinate, reproducția, incubația și creșterea puilor în propriile ferme, sacrificarea și procesarea în unitățile proprii. Controlul direct al acestor etape permite corelarea informațiilor despre efective, condițiile de creștere și parametrii de procesare, precum și aplicarea unor proceduri unitare de control al siguranței și calității.

Pe ce se bazează, concret, promisiunea de calitate Fragedo de la TRANSAVIA?

Promisiunea de calitate Fragedo se bazează pe asocierea dintre caracteristicile cărnii apreciate de consumatori, precum frăgezimea, suculența, textura, aroma și gustul, și capacitatea TRANSAVIA de a controla direct întregul proces de producție. Știința explică aceste atribute prin indicatori precum pH-ul, structura musculară, capacitatea de reținere a apei și profilul nutrițional, iar sistemul integrat TRANSAVIA, cu facilități proprii, permite monitorizarea și verificarea etapelor care influențează calitatea și siguranța alimentară. Astfel, calitatea cărnii de pui Fragedo este susținută de procese documentate și de caracteristici ale cărnii care pot fi explicate științific.

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1 Prof. Univ. Dr. DAN C. VODNAR este cercetător științific, Președinte al Senatului USAMV Cluj-Napoca, membru corespondent al Academiei Române. Se numără printre cei mai citați 2% oameni de știință din lume în domeniul științei alimentelor, conform Top World Ranking of Scientists, realizat de Universitatea Stanford. Activitatea științifică se fundamentează pe integrarea cunoștințelor științifice din domeniile biotehnologiei alimentare, chimiei alimentare, gastronomiei moleculare și științei materialelor pentru dezvoltarea de soluții inovatoare în domeniul agroalimentar și al sănătății publice. Cercetările sunt centrate pe bioconversia subproduselor agroindustriale în compuși bioactivi, prin procese fermentative (biomimetice), precum și pe dezvoltarea de alimente funcționale (biotice), biomateriale comestibile și ambalaje inteligente cu rol antioxidant sau antimicrobian. Direcțiile de cercetare includ producția de biomasă din microalge și probiotice, condiționarea prin tehnici de microîncapsulare, interacțiunea sănătate-aliment-microbiom-metaboliți, cu aplicații în nutriție, medicină și economie circulară. Activitatea științifică este în mod constant corelată cu noile tehnologii analitice, dar și cu inovația educațională, incluzând dezvoltarea de modele alimentare personalizate și utilizarea inteligenței artificiale în interpretarea datelor metabolomice. Cercetările se desfășoară într-un cadru interdisciplinar, la intersecția dintre științele vieții, biotehnologii alimentare, știința alimentului și sănătatea publică, oferind soluții aplicabile atât în industria alimentară, cât și în strategiile internaționale privind securitatea alimentară. Dincolo de activitatea de cercetare, este fondatorul proiectului „Știință cu sare și piper”, o inițiativă de comunicare a științei care aduce mai aproape de public cercetarea din domeniul alimentar și al sănătății, explicând, într-un limbaj accesibil, procesele și mecanismele care stau la baza alimentelor pe care le consumăm.