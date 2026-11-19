Președintele Nicușor Dan a declarat joi, 19 noiembrie, că statul român are nevoie de o strategie clară privind utilizarea inteligenței artificiale în instituțiile publice. Șeful statului a dezvăluit că folosește personal această tehnologie pentru a obține sinteze pe teme de politică externă și, uneori, de matematică. El a vorbit și despre posibilitatea automatizării unor proceduri administrative, astfel încât românii să nu mai aștepte luni întregi pentru soluționarea documentelor.

Declarațiile au fost făcute în cadrul celei de-a doua ediții a Summitului pentru Guvernanță Digitală, organizat de Edge Institute la Palatul Cotroceni, potrivit News.ro.

Pentru ce folosește Nicușor Dan inteligența artificială

Întrebat cum utilizează inteligența artificială în activitatea sa, președintele a explicat că apelează la această tehnologie pentru a organiza și sintetiza informații din diferite domenii. Instrumentul AI îi permite să reunească date pe care le cunoaște deja și să le prezinte într-o formă structurată.

Șeful statului a precizat că folosește inteligența artificială mai ales pentru subiecte de politică externă și, mult mai rar, pentru probleme de matematică. În opinia sa, aceste instrumente pot fi utile în analiza informațiilor, însă utilizarea lor în instituțiile publice trebuie făcută în condiții care să protejeze datele confidențiale.

România are nevoie de reguli clare pentru folosirea AI

Nicușor Dan a atras atenția că autoritățile trebuie să stabilească un mecanism sigur pentru integrarea inteligenței artificiale în activitatea statului. Președintele consideră că programele comerciale de AI nu pot fi utilizate direct pentru prelucrarea informațiilor care au un anumit nivel de confidențialitate.

În acest context, a vorbit despre necesitatea unei strategii dedicate utilizării inteligenței artificiale de către instituțiile statului.

„Nouă ne lipseşte o strategie de IA a statului român. Cred că o să o avem”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului s-a declarat optimist și a precizat că a discutat despre această problemă cu ministrul Digitalizării, care are printre responsabilități și dezvoltarea domeniului inteligenței artificiale.

De altfel, România are deja o Strategie națională în domeniul inteligenței artificiale pentru perioada 2024-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2024. Declarațiile președintelui vizează necesitatea unui mecanism concret și sigur de utilizare a acestei tehnologii la nivelul statului.

Documentele românilor din diaspora ar putea fi procesate automat

Un alt subiect abordat de Nicușor Dan a fost digitalizarea serviciilor consulare și a procedurilor administrative pentru românii din străinătate. Președintele a explicat că introducerea programărilor online a reprezentat un progres, însă autoritățile trebuie să treacă la o etapă mai avansată.

Este vorba despre procesarea automată a documentelor, inclusiv în activitatea Autorității Naționale pentru Cetățenie. Potrivit șefului statului, există numeroase persoane care așteaptă rezolvarea cererilor, în timp ce funcționarii sunt nevoiți să repete zilnic aceleași operațiuni administrative.

Inteligența artificială ar putea reduce timpul necesar verificării documentelor și ar putea simplifica activitatea instituțiilor. Totuși, președintele a insistat că asemenea soluții trebuie implementate cu respectarea normelor privind protecția datelor personale și securitatea informațiilor deținute de stat.

Inteligența artificială ar putea fi folosită și în justiție

Nicușor Dan a vorbit și despre proiectul Just.AI, lansat în luna mai 2026, care urmărește integrarea inteligenței artificiale în sistemul judiciar.

Potrivit președintelui, inițiativa a fost primită favorabil de aproape toate instituțiile implicate, inclusiv de unele care au avut în trecut poziții divergente.

În prezent, autoritățile discută despre modul în care ar putea funcționa viitoarea colaborare dintre instituțiile din justiție și sistemele bazate pe inteligență artificială. Conceptul proiectului a fost deja stabilit, însă urmează să fie transformat într-un plan de acțiune.