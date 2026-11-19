Oamenii au ajuns să aibă mai multă nevoie să se răcorească decât să se încălzească. Pentru prima dată în istorie, nevoia de răcire a clădirilor a depășit-o pe cea de încălzire, la nivel mondial. Temperaturile tot mai ridicate și verile caniculare îi determină pe oameni să folosească mai des aerul condiționat, potrivit unui raport publicat joi de Agenția Internațională pentru Energie (AIE).

Schimbarea este vizibilă inclusiv în Europa, unde verile devin tot mai călduroase, iar aerul condiționat începe să fie folosit în locuri în care, până nu demult, era considerat inutil. Potrivit raportului „World Energy Outlook 2026”, răcirea clădirilor va reprezenta peste 40% din creșterea cererii globale de energie utilă până în 2035. Mai mult, până în 2050, suprafața clădirilor răcite la nivel mondial ar urma să o depășească pe cea a spațiilor încălzite.

Verile din Europa sunt tot mai greu de suportat

Nevoia de aer condiționat nu mai este specifică doar țărilor cu temperaturi ridicate pe tot parcursul anului. Valurile de căldură din ultimii ani i-au determinat și pe europeni să investească în sisteme de răcire.

Raportul AIE arată că august 2026 a fost cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată la nivel global. În Austria, Belgia, Franța și Germania, necesarul de răcire din perioada mai-august 2026 a fost de trei ori mai mare decât nivelurile istorice.

Temperaturile extreme nu afectează doar confortul oamenilor, ci și rețelele de electricitate. Pe măsură ce aparatele de aer condiționat funcționează mai mult, crește și consumul de energie.

În același timp, căldura excesivă poate reduce capacitatea centralelor electrice și a rețelelor de transport. În prima jumătate a anului 2026, peste 60 de milioane de consumatori au fost afectați de întreruperi ale alimentării cu electricitate asociate temperaturilor ridicate.

Milioane de oameni trăiesc în zone foarte calde, dar nu au aer condiționat

Deși temperaturile cresc în întreaga lume, nu toți oamenii își permit să se răcorească folosind aparate de aer condiționat. Potrivit AIE, aproximativ 85% dintre gospodăriile din economiile emergente și în curs de dezvoltare, cu excepția Chinei, sunt expuse temperaturilor ridicate cel puțin o parte a anului. Cu toate acestea, mai puțin de 20% dintre gospodării au aer condiționat.

Diferențele sunt mari de la o țară la alta. În Statele Unite, Japonia și Australia, aproximativ nouă din zece gospodării au cel puțin un aparat de aer condiționat. În India și Indonezia, proporția este mai mică de una din cinci. Situația ar urma să se schimbe în următorii ani. Pe măsură ce veniturile cresc, tot mai multe familii își vor cumpăra aparate de aer condiționat. AIE estimează că, până în 2035, aproximativ 32% dintre gospodăriile din economiile emergente și în curs de dezvoltare, fără China, vor avea astfel de sisteme. Procentul ar putea ajunge la 45% până în 2050.

Lumea va consuma tot mai multă electricitate pentru a se răcori

Folosirea tot mai frecventă a aparatelor de aer condiționat va crește considerabil cererea de electricitate. Potrivit estimărilor, consumul de electricitate pentru răcirea clădirilor ar urma să crească cu 1.700 de terawați-oră până în 2035, ajungând la aproximativ 4.700 de terawați-oră anual. Pentru comparație, creșterea estimată este aproape egală cu întregul consum actual de electricitate al Indiei. Iar dacă valurile de căldură vor deveni mai intense și mai frecvente, cererea ar putea fi și mai mare. Într-un asemenea scenariu, consumul pentru răcire ar crește cu încă 700 de terawați-oră până în 2035, peste estimările de bază.

Raportul atrage atenția și asupra încălzirii globale. Conform AIE, toate scenariile analizate indică depășirea pragului de 1,5 grade Celsius față de perioada preindustrială în jurul anului 2030.

În scenariul bazat pe actualele politici, temperatura medie globală ar putea crește cu 2,9 grade Celsius până în 2100. O asemenea evoluție ar aduce valuri de căldură mai intense, perioade de secetă și inundații mai frecvente.