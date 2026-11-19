Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză partidele politice că fac promisiuni privind digitalizarea, reindustrializarea și dezvoltarea tehnologică, deși România nu are suficienți specialiști pentru a le pune în practică. Parlamentarul atrage atenția asupra numărului redus de absolvenți în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii. Potrivit datelor Eurostat, România ocupă penultimul loc în UE la ponderea populației cu studii superioare în aceste domenii.

„Partidele spun minciuni legate de digitalizare. De ce sunt minciuni? Simplu, pentru că nu are cine să le pună în practică, avem prea puțini IT-iști”, a scris senatorul AUR pe Facebook.

Peiu consideră că aceeași problemă afectează și planurile de reindustrializare a României. Politicianul atrage atenția și asupra lipsei de specialiști din cercetare, precum fizicieni, chimiști și biologi. Acesta susține că proiectele privind construirea sateliților, dezvoltarea comunicațiilor sau realizarea unor căi ferate de mare viteză riscă să rămână doar promisiuni.

România, pe penultimul loc în UE la ponderea absolvenților STEM

Potrivit Eurostat, în 2025, doar 4,9% din populația României cu vârste între 15 și 74 de ani avea studii superioare în aceste domenii. România se află pe penultimul loc în Uniunea Europeană, înaintea Italiei, care înregistrează 4,4%. Media europeană este de 8,5%.

Peiu compară situația României cu cea a altor state din regiune. Acesta arată că Polonia are o pondere de 8,2%, Slovacia de 7%, Ungaria de 6,6%, iar Cehia de 6,1%.

Datele Eurostat arată însă și că România se numără printre statele europene cu cele mai mari ponderi ale studenților înscriși în programe universitare STEM. În 2024, aceștia reprezentau 31,2% din totalul studenților din învățământul superior, față de media europeană de 27,1%.

Cu toate acestea, Peiu avertizează că dezvoltarea economică depinde de existența unei forțe de muncă bine pregătite. În opinia sa, statele care dispun de mai mulți specialiști vor avea și o capacitate mai mare de a dezvolta tehnologii noi.

Senatorul susține că, fără investiții în pregătirea specialiștilor, România riscă să rămână dependentă de tehnologiile produse în alte țări.

„Noi vom rămâne să exportăm resurse și să importăm lucruri sofisticate”, a concluzionat Petrișor Peiu.â