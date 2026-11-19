Când un film românesc este difuzat rar sau se găsește greu online, spectatorii pot da mai ușor peste o copie distribuită fără acordul titularilor de drepturi. Prevenirea pirateriei ține și de acces. Dacă publicul găsește filmul căutat într-un catalog pe care îl poate consulta oricând, are la îndemână o opțiune legală de vizionare.

Cinemaraton Play răspunde acestei nevoi printr-un serviciu care pune laolaltă producții din mai multe generații ale cinematografiei românești. După aproape un deceniu în care televiziunea Cinemaraton a readus în atenția publicului filme de patrimoniu și producții mai rar difuzate, noua platformă le permite spectatorilor să aleagă atât titlul, cât și momentul vizionării.

Filme de patrimoniu și producții contemporane în același catalog

Un spectator poate reveni la Moromeții, filmul lui Stere Gulea în care Victor Rebengiuc îl interpretează pe Ilie Moromete, sau poate descoperi Reconstituirea, în care Lucian Pintilie transformă povestea unei încăierări într-un comentariu despre abuzul de autoritate. Alături de aceste titluri, Moartea domnului Lăzărescu, regizat de Cristi Puiu, urmărește o noapte de drumuri între spitale, cu Ioan Fiscuteanu și Luminița Gheorghiu în rolurile principale.

Platforma va include și documentare și interviuri care aduc în prim-plan poveștile din spatele filmelor. Oferta va fi completată de producții proprii, printre care adaptări după I.L. Caragiale și conversații cu personalități ale cinematografiei românești.

Vizionare legală în browser, pe telefon și pe tabletă

Cinemaraton Play va fi disponibilă pe bază de abonament, la un tarif accesibil. Filmele vor putea fi urmărite direct din browser, pe calculator, sau pe telefon și tabletă, prin aplicațiile disponibile în Google Play și App Store.

Prin accesul la cerere și prin reunirea unor titluri care au circulat în perioade și pe canale diferite, Cinemaraton Play reduce unul dintre obstacolele care îi pot împinge pe spectatori spre surse neautorizate. Publicul va avea un loc unde să caute și să urmărească legal filmele românești pe care vrea să le descopere sau să le revadă.