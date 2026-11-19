Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a evitat să dea un răspuns tranșant când a fost întrebat, într-un interviu acordat Digi 24, dacă actualul președinte al României ar putea fi candidatul social-democraților la următoarele alegeri prezidențiale.

El a spus că în trei ani și jumătate se pot întâmpla foarte multe și a făcut o parafrază eronată din Churchill pentru a-și justifica ezitarea de a răspunde.

Jurnalist Digi24: Se concretizează o idee: Ilie Bolojan, candidatul de dreapta, George Simion, candidatul AUR, Nicușor Dan poate să fie candidatul PSD?

Sorin Grindeanu: „Eu cred că, vă dați seama cât mai avem — vreo patru ani și jumătate… sau nu, trei ani și jumătate. Atâtea lucruri se întâmplă în trei ani și jumătate.”

Critici țintite către Bolojan

El a profitat de ocazie și a mai lansat o serie de critici la adresa președintelui PNL, Ilie Bolojan, fost partener de coaliție, pe care l-a debarcat de la conducerea guvernului printr-o coaliție parlamentară cu AUR.

„Cei care, și sunt unii dintre ăștia enumerați de dumneavoastră care își fac mișcările politice acum gândindu-se cum o să fie candidați prin 2030, probabil regretând că n-au putut să fie candidați în 2025, și faptul că în 2025 n-au fost candidați și s-ar fi văzut mari președinți, probabil că își subsumează toate acțiunile în acest moment din perspectiva unei candidaturi în 2030. Știți ce zicea Churchill: că în politică două săptămâni sunt multe. Sper să fie corect citatul. Așa că, trei ani și jumătate…”

Citatul nu aparține lui Winston Churchill ci altui premier britanic, Harold Wilson, și nu e vorba de două săptămâni, ci de una.

A week is a long time in politics” („O săptămână este o perioadă lungă în politică”) le-a spus Harold Wilson jurnaliștilor în 1964, în timpul unei crize economice majore a lirei sterline. O idee aproape identică a fost exprimată și în secolul al XIX-lea de politicianul liberal britanic Joseph Chamberlain, care a spus în 1886: „În politică, nu are rost să privești dincolo de următoarele două săptămâni”. „Nicușor Dan n-a fost niciodată candidatul PSD”

Sorin Grindeanu a amintit parcursul electoral al lui Nicușor Dan și al PSD, punctând că la toate alegerile s-au aflat în concurență.

El spune că PSD a adoptat o poziție responsabilă în relația cu șeful statului.

„Nicușor Dan n-a fost niciodată candidatul PSD. Eu v-aș ruga să vă uitați în istoria. Nicușor Dan a candidat în 2016, cred că prima oară la Primăria Generală (N.R. Nicușor Dan a candidat în 2012 la funcția de primar general). Noi am avut-o pe Gabi Firea candidat. A câștigat Gabi Firea. Deci, Nicușor Dan a candidat în 2020. Noi am avut pe Gabi Firea. Nicușor Dan a câștigat de data asta dânsul alegeri la București.

Noi am avut candidat la alegerile prezidențiale, așa cum bine știți, de anul trecut. Un candidat comun cu PNL și cu UDMR, pe Crin Antonescu. Am pierdut. A câștigat Nicușor Dan.

Și eu n-am votat pe Nicușor Dan decât o singură dată. În turul doi anul trecut. În rest, dacă vorbesc de, să spunem, experiențe personală, asta nu a însemnat că în această perioadă noi n-am încercat să avem o abordare responsabilă”, a declarat Sorin Grindeanu, joi, la Digi24.

În decembrie 2024, PSD discuta public despre posibilitatea susținerii unui candidat unic proeuropean, iar Nicușor Dan fusese deja propus de Coaliția România Europeană. La acel moment, purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, spunea însă că nu crede că se va ajunge la un consens în jurul lui.

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