România pune bani pe masă pentru militarii americani. Ce spune ministrul Apărării despre costuri: Nu este în valoare de 15.000 de euro

România încearcă să obțină o creștere a prezenței militare americane pe teritoriul național. Ministrul Apărării, Radu Oprea, a prezentat detalii despre oferta Guvernului de la București. Oficialul a participat la un interviu în exclusivitate la Digi24.

În cadrul discuției, Radu Oprea a infirmat sumele vehiculate în spațiul public privind costurile de staționare. O informație recentă estima o cheltuială de 15.000 de dolari sau euro pentru fiecare soldat american. Ministrul a precizat că oferta reală a statului român prevede sume mai mici.

„Este vorba despre cheltuielile pe care le-ar avea cu acomodarea în România a soldaților. Nu este în valoare de 15.000 de euro, este ceva mai puțin, pentru că ne raportăm la costul vieții din România, în comparație, dacă vreți, cu costul vieții din Polonia. Dar nu am să intru în detalii în acest moment”, a declarat Radu Oprea.

Ministrul a afirmat că discuțiile au fost coordonate și cu autoritățile de la Varșovia. Această strategie comună are ca scop consolidarea întregului flanc estic al Alianței Nord-Atlantice printr-o prezență americană solidă.

Baze militare permanente pentru familiile soldaților

Radu Oprea a insistat pe necesitatea creșterii capacităților militare din România. El a menționat importanța strategică a bazelor deja existente la Mihail Kogălniceanu, Câmpia Turzii și Deveselu. Propunerea României include și accelerarea proiectului de extindere a bazei de la Kogălniceanu.

Prezența vizată de București nu se rezumă doar la numărul de soldați. Guvernul dorește unități cu capacitate operațională superioară. Ministrul a oferit exemplul Diviziei 101 Aeropurtate a armatei americane. Această structură s-a aflat deja în România, iar oficialul i-a apreciat mobilitatea și forța de intervenție.

Un punct important al negocierilor este transformarea actualei prezențe rotaționale într-una permanentă. Acest demers necesită adaptări majore la nivelul infrastructurii civile din zonele limitrofe bazelor militare.

„O bază permanentă poate însemna nu numai cazarea militarului, ci și a familiei. Și atunci lucrurile sunt un pic mai complexe. Trebuie să ai astfel de locuri unde poți să mergi și cu copilul la școală, trebuie să fie și un spital bun în zonă, de care să beneficieze atât românii, cât și soldații americani sau celelalte naționalități prezente astăzi în România”, a explicat Radu Oprea.

Buget mai mare pentru Apărare

În privința deciziei finale de la Washington, ministrul Oprea a detaliat procedurile instituționale din Statele Unite. Oferta României parcurge mai multe etape. Aceasta ajunge la Elbridge Colby, apoi la secretarul Apărării, Pete Hegseth. Ulterior, documentul va trece printr-o analiză tehnică în Congres și va aștepta aprobarea președintelui Donald Trump.

Ministrul român a subliniat respectarea angajamentelor luate de statul român la summitul de la Haga. Autoritățile române și-au asumat o țintă de 5% din PIB destinată sectorului militar. Acest procent se împarte între bugetul pentru apărare și înzestrare (3,5%) și bugetul pentru mobilitate militară (1,5%).

Președintele Nicușor Dan a confirmat anterior direcția strategică asumată de statul român. Într-un interviu acordat Financial Times, șeful statului a precizat că Bucureștiul a oferit americanilor o formulă concretă pentru împărțirea costurilor de staționare. Răspunsurile tehnice la întrebările oficialilor militari din Statele Unite au fost trimise încă de la sfârșitul lunii septembrie.