Grand Theft Auto 6 (GTA 6) a devenit unul dintre cele mai mari succese comerciale din istoria industriei de divertisment. Jocul lansat joi, 19 noiembrie, după 13 ani de așteptare, a generat încasări estimate la 2,36 miliarde de dolari din precomenzi și vânzările din ziua lansării, potrivit BBC.

Datele companiei de analiză Sensor Tower arată că peste 24,5 milioane de exemplare au fost vândute până joi seară. Cifrele plasează GTA 6 în fruntea celor mai spectaculoase lansări din industria divertismentului.

Prin comparație, filmul „Spider-Man: Brand New Day”, cel mai profitabil film al anului 2026 până în prezent, a obținut aproximativ 2,5 miliarde de dolari pe întreaga perioadă de difuzare în cinematografe.

GTA 6, vânzări de aproape trei ori mai mari decât predecesorul său

Succesul noului joc depășește cu mult performanța înregistrată de GTA 5 în 2013. La momentul lansării, acesta generase aproximativ 800 de milioane de dolari în primele 24 de ore, potrivit Reuters.

Totuși, cifrele actuale trebuie privite cu o anumită rezervă. Rockstar Games și compania-mamă Take-Two Interactive nu au publicat încă date oficiale privind vânzările GTA 6.

Reprezentanții companiilor au descris însă interesul publicului drept unul fără precedent. Estimările Sensor Tower se bazează pe informații provenite din confirmările achizițiilor transmise prin e-mail, date statistice și monitorizarea activității de pe platformele de jocuri PlayStation și Xbox.

Un joc așteptat de milioane de oameni

GTA 6 îi introduce pe jucători în lumea personajelor Lucia și Jason, doi infractori care încearcă să supraviețuiască într-un univers inspirat din Statele Unite.

Acțiunea se desfășoară în statul fictiv Leonida, inspirat din Florida, iar povestea continuă tradiția seriei de a prezenta o perspectivă satirică asupra societății americane.

Lansarea a provocat un adevărat fenomen în rândul pasionaților de jocuri video. Numeroși fani au rămas treji în noaptea de miercuri spre joi pentru a putea începe jocul imediat după lansare. Alții și-au luat liber de la serviciu pentru a dedica prima zi noii aventuri virtuale.

Primele recenzii au fost extrem de favorabile. Publicația de specialitate IGN a descris GTA 6 drept o realizare impresionantă din punct de vedere tehnic și al experienței oferite jucătorilor.

Succesul GTA 6 ar putea afecta și alte jocuri

Impactul lansării s-ar putea resimți în întreaga industrie a jocurilor video.Potrivit estimărilor Sensor Tower, popularitatea GTA 6 ar putea reduce cu aproximativ 10% timpul petrecut de utilizatori în alte jocuri destinate unui singur jucător.

Această prognoză arată cât de puternică ar putea deveni concurența pentru atenția publicului în lunile următoare. În același timp, analiștii urmăresc planurile Rockstar privind lansarea unei versiuni pentru PC și dezvoltarea componentei online a jocului. Acestea ar putea aduce venituri suplimentare companiei în următorii ani.