Anthropic a devenit una dintre cele mai valoroase companii listate din lume. Acțiunile sale au intrat joi la tranzacționare pe bursa Nasdaq și au dus evaluarea firmei la circa 1,76 trilioane de dolari (1,34 trilioane de lire sterline), relatează BBC.

Listarea companiei din spatele chatbotului Claude a reprezentat un test major pentru industria de inteligență artificială, în contextul investițiilor uriașe din ultimul an.

Fluctuații în prima zi și scăderi pe piața de tehnologie

Titlurile Anthropic au depășit rapid prețul inițial de alocare, stabilit la 83 de dolari. În primele ore, acțiunile au urcat la 111,53 dolari, iar valoarea de piață a companiei s-a apropiat de 2 trilioane de dolari. Până la finalul ședinței, prețul a coborât și a închis la 97,17 dolari.

Chiar și după această corecție, compania a terminat ziua cu un avans de aproximativ 17%. Restul pieței de tehnologie a înregistrat însă pierderi. Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu aproape 2,3%. Acțiunile Alphabet, compania-mamă a Google, au pierdut 2,9%, iar cele ale Amazon au coborât cu aproape 3,9%.

Temeri despre o bulă financiară și precedentul SpaceX

Dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială a devenit unul dintre cele mai costisitoare proiecte din istoria tehnologiei. Doar în ultimul an, marile companii din sector au cheltuit peste 1 trilion de dolari. Ritmul accelerat al investițiilor a alimentat temerile legate de o bulă financiară.

„Bulele nu se sparg în ziua celei mai mari tranzacții. Ele se sparg mai târziu, dacă viitorul pozitiv devine suspect”, a declarat Richard Whittle, economist la Universitatea din Salford.

Fondată în urmă cu doar cinci ani, Anthropic a parcurs unul dintre cele mai rapide drumuri din istorie de la start-up la listarea pe bursă. Este prima companie exclusiv de inteligență artificială care intră pe piața de capital. Ben Barringer, director de cercetare în tehnologie la Quilter Cheviot, anticipează oscilații puternice de preț după dispariția entuziasmului inițial.

Analistul a dat exemplul SpaceX din prima parte a acestui an. Compania condusă de Elon Musk a crescut cu circa 10% în prima zi pe bursă și a atins o evaluare record de 2,2 trilioane de dolari. În decurs de o lună, acțiunile au scăzut însă sub prețul de debut și au continuat declinul.

„Nu există un competitor evident cu care să o comparăm. (…) Nu cred că știe cineva cu adevărat”, a spus Neil Wilson, strateg la Saxo UK, despre evaluarea de peste 1,7 trilioane de dolari a Anthropic.

Reglementarea AI și avertismentele conducerii Anthropic

Evoluția companiei va fi influențată în perioada următoare și de posibilele legi pentru inteligența artificială. În Statele Unite, democrații vor ocupa mai multe poziții de putere în 2027, iar mai mulți politicieni cer reguli clare de siguranță pentru aceste instrumente.

La nivel federal, o reglementare strictă pare puțin probabilă în prezent. Președintele american Donald Trump a abordat subiectul joi, la summitul APEC din China, unde a participat alături de Xi Jinping și Vladimir Putin. Liderul de la Casa Albă a reafirmat că se opune „oricărei forme de reglementare robustă” și a adăugat: „Sincer, nu vom permite să se întâmple asta.” Tot joi, un grup bipartizan din Congresul SUA a format însă o comisie dedicată siguranței și inovației în inteligența artificială.

Dezbaterea despre riscuri este alimentată chiar de conducerea Anthropic. Directorul general și cofondatorul Dario Amodei a avertizat în repetate rânduri că viitoarele sisteme AI ar putea depăși inteligența umană și ar putea genera riscuri existențiale. Daniela Amodei, președintele companiei și sora lui Dario Amodei, a declarat joi că firma „a avut o echipă de siguranță AI înainte de lansarea primului produs” și a subliniat că „AI implică riscuri reale”.