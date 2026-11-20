Franța solicită o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU în urma unei serii de atacuri rusești asupra Ucrainei, care au ucis civili la Kiev și au afectat misiunile diplomatice ale Austriei și Olandei.

Oficiali ucraineni au declarat că opt persoane au murit în atacuri cu rachete rusești peste noapte. Joi, guvernul olandez l-a convocat pe ambasadorul rus după ce ambasada țării la Kiev a fost ușor avariată în urma aterizării unui proiectil în apropierea clădirii. „Acestea sunt crime”

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a scris pe X că Parisul solicită o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU ca răspuns la atacurile rusești asupra Kievului, care au ucis civili și au avariat clădirile ambasadelor austriece și olandeze, transmite Reuters.

„Acestea sunt crime. Franța le condamnă cu fermitate. Am solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU. Rusia va trebui să răspundă pentru acțiunile sale. Îmi exprim deplina solidaritate cu poporul ucrainean, precum și cu prietenii noștri austrieci și olandezi.

Vladimir Putin crede că este deasupra legii. Nu este. Nu vom reduce presiunea”, a scris Barrot.

În timpul unui atac rusesc, în după-amiaza zilei de 19 noiembrie, o dronă a lovit o clădire situată lângă ambasada Olandei.

Ambasada Austriei a fost, de asemenea, avariată în atac.

„Rusia va trebui să răspundă pentru asta”

Joi, guvernul olandez l-a convocat pe ambasadorul rus după ce ambasada țării la Kiev a fost ușor avariată în urma aterizării unui proiectil în apropierea clădirii.

Niciun membru al personalului niciunei ambasade nu a fost rănit.

„Rusia va trebui să răspundă pentru asta”, a scris Jean-Noël Barrot în postarea sa de pe X.

Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, a declarat că UE îl va convoca pe ambasadorul rus în legătură cu atacurile asupra Kievului din 19 noiembrie.

În noaptea de 19 spre 20 noiembrie, Rusia a atacat din nou Kievul și alte regiuni ucrainene cu rachete și drone, provocând distrugeri și victime.

Două rachete rusești și o dronă cu reacție au încălcat spațiul aerian polonez în timpul atacului.