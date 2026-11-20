Uniunea Europeană a decis deschiderea ultimelor două clustere de negociere pentru aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Este vorba despre grupurile de capitole 4 și 5.
Decizia a fost luată în unanimitate vineri de Comitetul Reprezentanților Permanenți ai celor 27 de țări membre (Coreper), care a aprobat vineri rezultatele examinării legislației din cele două țări în cadrul grupurilor de negocieri de aderare la UE 4 și 5, permițându-le să avanseze în negocierile de aderare.
Republica Moldova și Ucraina parcurg în paralel procesul de aderare la UE. Cele două țări au devenit candidate la aderare în iunie 2022, la aproape patru luni de la invazia rusească în Ucraina, în iunie 2024.
Aprobarea verificării clusterelor 4 și 5 pentru Ucraina și Moldova, a fost inclusă pe ordinea de zi a Coreper în urmă cu zi, după ce Ungaria și-a semnalat disponibilitatea de a-și retrage obiecțiile și a renunțat la dreptul de veto.
Totodată, rezultatele screeningului pentru cele două clustere au fost aprobate în cadrul Grupului de lucru pentru extindere al Consiliului UE (COELA).
Ce sunt clusterele
Clusterele de negociere cu Uniunea Europeană sunt grupări tematice de capitole de negociere pe care o țară candidată trebuie să le parcurgă pentru a deveni membră a UE.
Pe înțelesul tuturor, ele reprezintă cele șase mari domenii în care o țară trebuie să-și alinieze legislația, instituțiile și politicile publice la regulile Uniunii Europene.
Sistemul a fost introdus prin metodologia revizuită de extindere a UE din 2020.
Un cluster nu este un capitol de negociere, ci o grupare de capitole care au legătură între ele.
Cele șase clustere sunt:
|Nr.
|Cluster
|Ce cuprinde
|1
|Fundamente
|Justiție, stat de drept, drepturi fundamentale, instituții democratice, administrație publică, achiziții publice
|2
|Piața internă
|Libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor, concurență, protecția consumatorilor
|3
|Competitivitate și creștere incluzivă
|Fiscalitate, economie, ocuparea forței de muncă, educație, cercetare, digitalizare
|4
|Agenda verde și conectivitate sustenabilă
|Energie, transporturi, infrastructură, mediu și schimbări climatice
|5
|Resurse, agricultură și coeziune
|Agricultură, pescuit, siguranță alimentară, dezvoltare regională și fonduri europene
|6
|Relații externe
|Politică externă, securitate, apărare și relații comerciale externe
Autoritățile ungare au blocat în repetate rânduri avansarea negocierilor de aderare în cazul Ucrainei. Blocajul a afectat inclusiv Republica Moldova, al cărei parcurs de integrare europeană este legat de cel al Ucrainei, notează Newsmaker.md.
Una din nemulțumirile Budapestei se referă la situația minorității maghiare din Ucraina.
Pe 12 octombrie 2026, Rada Supremă a Ucrainei a adoptat o lege privind drepturile educaționale ale minorităților naționale, iar Budapesta a renunțat în cele din urmă la veto.
Ce conțin cele două clustere
Cele două clustere reunesc domenii esențiale pentru economie, infrastructură, agricultură și dezvoltarea regională. Iată conținutul lor concret:
Clusterul 4 – Agenda verde și conectivitate sustenabilă
|Capitol
|Domeniu
|Ce presupune
|14
|Politica în domeniul transporturilor
|Transport rutier, feroviar, naval și aerian; siguranță, standarde tehnice, drepturile pasagerilor
|15
|Energie
|Piața energiei, electricitate, gaze, securitate energetică, surse regenerabile, eficiență energetică
|21
|Rețele transeuropene
|Conectarea infrastructurii de transport, energie și telecomunicații la rețelele europene
|27
|Mediu și schimbări climatice
|Poluare, deșeuri, apă, biodiversitate, protecția naturii, emisii de gaze cu efect de seră
Miza politică și economică:
-
Modernizarea infrastructurii de transport și conectarea la coridoarele europene.
-
Reformarea pieței energiei și integrarea în piața energetică europeană.
-
Reducerea poluării și adaptarea la standardele europene de mediu.
-
Investiții în infrastructură verde și tranziție energetică.
Clusterul 5 – Resurse, agricultură și coeziune
|Capitol
|Domeniu
|Ce presupune
|11
|Agricultură și dezvoltare rurală
|Politica Agricolă Comună (PAC), subvenții, ferme, dezvoltare rurală
|12
|Siguranță alimentară, politici veterinare și fitosanitare
|Standarde alimentare, sănătatea animalelor, control sanitar-veterinar, sănătatea plantelor
|13
|Pescuit și acvacultură
|Reglementarea pescuitului, protecția resurselor piscicole, acvacultură
|22
|Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale
|Fonduri de coeziune, dezvoltare regională, reducerea decalajelor teritoriale, administrarea fondurilor europene
|33
|Prevederi financiare și bugetare
|Contribuția la bugetul UE, gestionarea fondurilor europene, mecanisme financiare și bugetare
Miza politică și economică:
-
Accesul fermierilor la subvențiile europene.
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Adaptarea producției agricole și alimentare la standardele UE.
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Capacitatea de a atrage și gestiona fonduri europene.
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Reducerea disparităților economice dintre regiuni.
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Pregătirea țării pentru participarea la bugetul comun al UE.
Diferența fundamentală dintre cele două clustere
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Clusterul 4: cum își modernizează țara infrastructura, energia și protecția mediului.
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Clusterul 5: cum își organizează agricultura, producția alimentară, resursele și dezvoltarea economică regională și cum gestionează relația financiară cu bugetul UE.
O distincție importantă pentru dezbaterile despre aderare: clusterul 5 are o miză bugetară directă. Aderarea presupune nu doar accesul la fonduri europene, ci și contribuția la bugetul UE, respectarea regulilor de finanțare și capacitatea administrativă de a utiliza banii.
1 comentariu
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