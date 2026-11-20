Uniunea Europeană a decis deschiderea ultimelor două clustere de negociere pentru aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Este vorba despre grupurile de capitole 4 și 5.

Decizia a fost luată în unanimitate vineri de Comitetul Reprezentanților Permanenți ai celor 27 de țări membre (Coreper), care a aprobat vineri rezultatele examinării legislației din cele două țări în cadrul grupurilor de negocieri de aderare la UE 4 și 5, permițându-le să avanseze în negocierile de aderare.

Republica Moldova și Ucraina parcurg în paralel procesul de aderare la UE. Cele două țări au devenit candidate la aderare în iunie 2022, la aproape patru luni de la invazia rusească în Ucraina, în iunie 2024.

Aprobarea verificării clusterelor 4 și 5 pentru Ucraina și Moldova, a fost inclusă pe ordinea de zi a Coreper în urmă cu zi, după ce Ungaria și-a semnalat disponibilitatea de a-și retrage obiecțiile și a renunțat la dreptul de veto.

Totodată, rezultatele screeningului pentru cele două clustere au fost aprobate în cadrul Grupului de lucru pentru extindere al Consiliului UE (COELA).

Ce sunt clusterele

Clusterele de negociere cu Uniunea Europeană sunt grupări tematice de capitole de negociere pe care o țară candidată trebuie să le parcurgă pentru a deveni membră a UE.

Pe înțelesul tuturor, ele reprezintă cele șase mari domenii în care o țară trebuie să-și alinieze legislația, instituțiile și politicile publice la regulile Uniunii Europene.

Sistemul a fost introdus prin metodologia revizuită de extindere a UE din 2020.

Un cluster nu este un capitol de negociere, ci o grupare de capitole care au legătură între ele.

Cele șase clustere sunt:

Nr. Cluster Ce cuprinde 1 Fundamente Justiție, stat de drept, drepturi fundamentale, instituții democratice, administrație publică, achiziții publice 2 Piața internă Libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor, concurență, protecția consumatorilor 3 Competitivitate și creștere incluzivă Fiscalitate, economie, ocuparea forței de muncă, educație, cercetare, digitalizare 4 Agenda verde și conectivitate sustenabilă Energie, transporturi, infrastructură, mediu și schimbări climatice 5 Resurse, agricultură și coeziune Agricultură, pescuit, siguranță alimentară, dezvoltare regională și fonduri europene 6 Relații externe Politică externă, securitate, apărare și relații comerciale externe

Autoritățile ungare au blocat în repetate rânduri avansarea negocierilor de aderare în cazul Ucrainei. Blocajul a afectat inclusiv Republica Moldova, al cărei parcurs de integrare europeană este legat de cel al Ucrainei, notează Newsmaker.md.