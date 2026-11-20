Raportul fusese contestat în instanță de Romsilva, cu implicarea Direcției Silvice Ilfov. Potrivit Fundației Eco-Civica, decizia definitivă a instanței confirmă concluziile Corpului de Control al Ministerului Mediului, care a constatat că drumul a fost construit ilegal, pe baza unor falsuri grave în înscrisuri și prin intervenții nelegale asupra fondului forestier.

Direcția Silvică trebuie să închidă accesul Greenfield prin pădure

Fundația Eco-Civica afirmă că, în urma deciziei Înaltei Curți, Direcția Silvică va trebui să închidă accesul către cartierul Greenfield prin Pădurea Băneasa și să readucă terenul la categoria de folosință „pădure”.

Organizația susține că raportul Ministerului Mediului a identificat mai multe nereguli în procesul de construire a drumului forestier, printre care falsuri în documente, tăieri de arbori și diminuarea fără drept a suprafeței de fond forestier.

În aceeași postare, reprezentanții fundației reclamă că locuitorii cartierului Greenfield ar trebui să își realizeze accesele obligatorii, despre care afirmă că sunt restante de aproximativ 20 de ani.

„Drumul prin Pădurea Băneasa a fost construit ilegal! Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, definitiv, cǎ Raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului referitor la construirea drumului forestier prin Pădurea Băneasa este corect și legal.

Raportul fusese atacat în instanță de Romsilva, cu implicarea Direcției Silvice Ilfov. Raportul precizează cǎ drumul a fost construit ilegal, cu falsuri grave în înscrisuri, cu tǎiere și reducere de fond forestier fără drept. Multe alte ilegalități. În urma Deciziei Curții Supreme, Direcția Silvică va trebui să inchidă accesul Greenfield prin Pădurea Băneasa și să aducă terenul la cetegoria ,,pădure”. Poate așa își fac și accesele obligatorii de acum 20 de ani”, a precizat Fundația Eco-Civica într-o postare pe Facebook.

Ce s-ar putea schimba pentru locuitorii cartierului Greenfield

O eventuală închidere a drumului forestier prin Pădurea Băneasa ar afecta în primul rând locuitorii cartierului Greenfield, care folosesc această rută pentru deplasările spre și dinspre zona de nord a Capitalei. Dacă accesul va fi închis, șoferii nu vor mai putea traversa pădurea pe acest drum, iar traficul s-ar putea concentra pe celelalte căi de intrare și ieșire din cartier.

Pentru cei care locuiesc în Greenfield, principala problemă ar putea deveni timpul petrecut în trafic, în special la orele de vârf, dacă drumurile alternative nu vor putea prelua fluxul suplimentar de mașini. Închiderea accesului ar putea readuce în discuție și necesitatea realizării unor căi de acces suplimentare, despre care Fundația Eco-Civica afirmă că ar fi obligatorii de aproximativ 20 de ani.