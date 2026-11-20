„În continuarea cercetărilor, bărbatul în vârstă de 43 de ani a fost prezentat magistraților, care au dispus față de acesta măsura preventivă a arestului la domiciliu. Cercetările sunt continuate de polițiști din cadrul Secției 27 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe”, a transmis Poliția Capitalei, vineri seara.

De ce este acuzat Gabi Tamaș

Incidentul pentru care este cercetat Gabi Tamaș s-a petrecut în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, în jurul orei 03:30, pe o stradă din Centrul Vechi al Bucureștiului.

Polițiștii Secției 27 au fost chemați printr-un apel la 112, după izbucnirea unui conflict între trei persoane, iar la sosirea echipajului, fostul fotbalist, în vârstă de 43 de ani, ar fi fost surprins imediat după ce i-ar fi agresat pe doi bărbați de 33 și 38 de ani.

La început, cei doi bărbați le-au spus polițiștilor că nu vor să depună plângere penală și au refuzat să fie transportați la spital. Ulterior, însă, aceștia au decis să depună plângeri împotriva fostului internațional, iar Poliția Capitalei a continuat cercetările în dosarul de lovire sau alte violențe.

Potrivit polițiștilor, în timpul intervenției, Gabi Tamaș a avut un comportament recalcitrant, a refuzat să discute cu agenții și nu a respectat indicațiile acestora. Din acest motiv, fostul internațional a fost încătușat și dus la sediul Secției 27, unde a fost chemat și un echipaj medical, deoarece fostul fotbalist avea o echimoză la nivelul feței, însă acesta a refuzat să fie transportat la spital.

În aceeași zi, Tamaș a primit și o amendă contravențională de 2.000 de lei, în baza Legii 61/1991, pentru încălcarea normelor privind conviețuirea socială, ordinea și liniștea publică.

Joi seară, 19 noiembrie, după ce cei doi bărbați au depus plângeri penale și în urma probelor strânse de anchetatori, fostul internațional a fost reținut pentru 24 de ore.

Scandalurile care l-au urmărit pe Gabi Tamaș de-a lungul anilor

Potrivit GSP, fostul internațional a fost implicat în mai multe episoade controversate încă din perioada în care era fotbalist. În 2009, pe când juca la Dinamo, a fost trimis la echipa a doua după un scandal provocat în cantonamentul din Antalya, pe fondul consumului de alcool, iar în 2011 a ratat un turneu al naționalei în America de Sud după o noapte de petrecere.

Un alt episod intens mediatizat s-a petrecut în 2013, când, după o noapte în Centrul Vechi, a spart geamul ușii unui bloc din apropierea Pieței Victoriei, s-a certat cu locatarii și a adormit pe preșul unui apartament.