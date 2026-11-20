Un bloc de locuințe construit în Franța promite să schimbe modul în care oamenii își încălzesc și răcoresc apartamentele. Clădirea nu are nevoie, în condiții obișnuite, de calorifere sau aparate de aer condiționat pentru a menține o temperatură confortabilă. Secretul stă în pereții foarte groși, materialele speciale și un sistem inteligent de ventilație. Dezvoltatorul susține că locatarii ar putea economisi până la 80% din costurile cu energia.

Clădirea, denumită „Essentiel”, a fost inaugurată marți, 17 noiembrie, în cartierul Confluence din orașul Lyon. Este primul imobil rezidențial de acest tip din Franța și are șapte etaje și 23 de apartamente, potrivit Euronews.

Proiectul a fost realizat de compania imobiliară franceză Nexity, în colaborare cu firma austriacă de arhitectură Baumschlager Eberle.

Cum funcționează blocul care nu are nevoie de încălzire

Sistemul este conceput pentru a menține temperaturi de aproximativ 20-22 de grade Celsius iarna și 26-28 de grade în perioadele de caniculă. Spre deosebire de clădirile obișnuite, blocul folosește capacitatea materialelor de construcție de a acumula și elibera treptat căldura.

Pereții au o grosime de 61 de centimetri, de aproximativ două ori mai mare decât media construcțiilor din Franța. Aceștia sunt realizați din mai multe straturi de materiale, inclusiv cărămizi speciale, beton și izolație termică.

Iarna, pereții păstrează căldura acumulată în interior, iar vara împiedică pătrunderea rapidă a temperaturilor ridicate de afară. Ferestrele sunt amplasate astfel încât să permită luminii solare să încălzească încăperile în sezonul rece, fără să provoace supraîncălzirea locuințelor în timpul verii.

Căldura produsă de oameni și electrocasnice este folosită pentru încălzire

Una dintre particularitățile proiectului este utilizarea căldurii generate de activitățile zilnice. Corpul uman, gătitul, dușurile și aparatele electrice produc căldură care, în majoritatea locuințelor, se pierde treptat.

În noua clădire din Lyon, această energie este reținută de pereți și de podele, contribuind la menținerea unei temperaturi constante. Apartamentele sunt dotate și cu un sistem automat de ventilație, controlat de senzori care măsoară temperatura, umiditatea și calitatea aerului.

Elemente din lemn montate la ferestre se deschid și se închid automat pentru a permite circulația aerului. De exemplu, în nopțile călduroase de vară, sistemul poate introduce aerul mai rece din exterior, fără ca locatarii să fie nevoiți să deschidă manual ferestrele.

Economii de sute de euro pentru fiecare apartament

Potrivit estimărilor prezentate de Nexity, tehnologia ar putea reduce cu 80% facturile la energia necesară locuințelor. Pentru un apartament cu trei camere, economia anuală ar putea ajunge la aproximativ 380 de euro.

În același timp, consumul de energie pentru încălzire și răcire ar urma să scadă cu 73%. Dezvoltatorul estimează și o reducere cu 65% a emisiilor de carbon pe parcursul a 50 de ani.

Totuși, aceste cifre reprezintă estimări ale companiei, iar eficiența reală a clădirii trebuie confirmată în timp. Apartamentele au fost dotate și cu sisteme auxiliare de încălzire, conform reglementărilor franceze. Acestea pot fi utilizate în condiții meteorologice extreme sau după perioade îndelungate în care locuințele au rămas neocupate.

De ce nu sunt construite toate blocurile în acest mod

Principalul obstacol este costul ridicat al construcției. Realizarea imobilului din Lyon a fost cu aproximativ 15% mai scumpă decât cea a unei clădiri rezidențiale convenționale. Diferența este explicată inclusiv prin obligația instalării unor echipamente suplimentare de ventilație și conectării imobilului la sistemul centralizat de încălzire.

Renaud Payre, consilier metropolitan ecologist în Lyon, consideră că proiectul este prea costisitor și complex pentru a putea fi extins rapid la scară largă. Acesta susține că renovarea energetică a clădirilor existente rămâne o soluție mai accesibilă pentru reducerea consumului de energie.

Conceptul arhitectural, cunoscut sub denumirea „22-26”, a fost utilizat anterior și în Germania și Elveția.

Proiectul din Lyon ar putea deveni astfel un model pentru dezvoltarea unor locuințe care consumă mult mai puțină energie, dar succesul său va depinde de rezultatele obținute în condiții reale și de costurile viitoarelor construcții.