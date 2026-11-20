Casa Albă a publicat un videoclip inspirat din celebrul joc Grand Theft Auto VI, în care președintele american Donald Trump apare în rolul personajului principal. Montajul, intitulat „MAGA City XLVII”, a fost distribuit pe contul oficial al administrației prezidențiale și a atras sute de mii de vizualizări. Reacțiile nu au fost însă toate favorabile. Mai mulți utilizatori au criticat videoclipul și au acuzat administrația că transformă comunicarea oficială într-un spectacol.

Clipul, cu o durată de aproximativ 30 de secunde, a fost publicat înaintea lansării mondiale a jocului GTA VI, care a avut loc joi, 19 noiembrie 2026, potrivit The Independent. Videoclipul începe cu mesajele „Epoca de aur” și „47”, prezentate într-un stil grafic asemănător celui folosit de producătorii celebrului joc video. Numărul 47 face trimitere la faptul că Donald Trump este al 47-lea președinte al Statelor Unite.

Trump, prezentat în stilul unui personaj din GTA VI

În montaj, Donald Trump apare în mai multe ipostaze, de la deplasări alături de avioane militare până la imagini în care se află în limuzina prezidențială sau se adresează susținătorilor.

Pe fundal se aude piesa „Money for Nothing”, interpretată de formația Dire Straits. Înregistrarea include și un discurs al președintelui american, în care acesta susține că administrația sa a respectat promisiunile făcute alegătorilor.

Trump afirmă că americanii i-au încredințat, cu mai puțin de doi ani în urmă, misiunea de a salva țara și că, în cele 19 luni scurse de atunci, și-a îndeplinit toate promisiunile electorale. Mesajul care însoțește videoclipul este „Welcome to MAGA City XLVII”, o trimitere la sloganul politic „Make America Great Again”.

Videoclipul Casei Albe, criticat pe internet

Publicarea montajului a provocat numeroase reacții pe platforma X, fosta Twitter. Potrivit The Independent, videoclipul acumulase aproximativ 700.000 de vizualizări și peste 1.000 de comentarii la momentul relatării.

O parte dintre utilizatori au criticat alegerea Casei Albe de a folosi un joc video cunoscut pentru scenele sale violente și pentru satirizarea societății americane. Alții au considerat că videoclipurile de acest tip au devenit repetitive și că administrația ar trebui să acorde mai multă atenție problemelor economice și sociale.

Un utilizator a cerut autorităților să se concentreze asupra accesului la servicii medicale și asupra prețurilor alimentelor, carburanților și energiei. Au existat și comentarii care au ironizat mesajul despre presupusa „epocă de aur” a Statelor Unite.

Nu este prima dată când Trump folosește GTA VI în comunicarea oficială

Administrația americană a mai utilizat imagini și mesaje inspirate din Grand Theft Auto VI. În luna iunie, Casa Albă a publicat un afiș realizat în stilul grafic al jocului, care includea sloganul „Make America Great Again”.

Postarea ironiza amânările repetate ale lansării GTA VI și sugera că administrația Trump reușise să își îndeplinească obiectivele înainte ca jocul să ajungă pe piață. În octombrie, contul oficial al Casei Albe a distribuit și un mesaj despre mașinile zburătoare, făcând referire la modelul Tesla Roadster și la tehnologiile dezvoltate de SpaceX.

Folosirea elementelor din cultura populară a devenit o practică frecventă în comunicarea administrației Trump, care a publicat anterior și materiale inspirate din filme, animații și alte jocuri video.

GTA VI, unul dintre cele mai așteptate jocuri din lume

Lansarea Grand Theft Auto VI a atras atenția a milioane de jucători, după ani de așteptare și mai multe amânări. Jocul dezvoltat de Rockstar Games îi introduce pe utilizatori într-o lume virtuală inspirată din Florida, având în centru orașul fictiv Vice City.

Seria Grand Theft Auto este cunoscută pentru libertatea oferită jucătorilor, poveștile despre lumea interlopă și satira îndreptată împotriva politicii, mass-mediei și societății americane.