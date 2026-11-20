Aproape 238.000 de prosumatori nu au baterii pentru energia produsă ziua

La finalul lunii septembrie, România avea 394.868 de prosumatori, cu o putere instalată de 4.389,69 MW, de peste trei ori mai mare decât puterea celor două reactoare de la Cernavodă. Numărul lor crescuse cu 9.077 față de luna august. Dintre aceștia, 357.148 erau persoane fizice, iar 37.720 erau firme.

Virgil Popescu spune că dezvoltarea acestui sector a fost încurajată de schimbările legislative adoptate în 2021, când era ministru al Energiei. În decembrie, Guvernul a modificat regulile pentru prosumatori, astfel încât cei cu instalații de până la 200 kW să beneficieze de compensare cantitativă. Mai exact, energia trimisă în rețea în timpul zilei este scăzută din energia consumată, în loc să fie cumpărată de furnizor la un preț foarte mic. Tot atunci, limita instalațiilor pentru care prosumatorii pot vinde surplusul de energie a crescut de la 100 la 400 kW.

„În decembrie 2021, când eram ministrul Energiei, am adoptat în Guvern ordonanța care a schimbat regulile pentru prosumatori. Am introdus compensarea cantitativă pentru instalațiile de până la 200 kW și am crescut de la 100 la 400 kW pragul pentru vânzarea surplusului. Atunci erau doar câteva sute de prosumatori. Astăzi sunt aproape 400.000”, a transmis europarlamentarul.

Creșterea numărului de instalații nu rezolvă însă problema stocării. Potrivit datelor prezentate de Popescu, doar 156.548 de prosumatori au baterii. Ceilalți aproximativ 238.000 trimit energia nefolosită în rețea în timpul zilei, când producția solară este mare, și au nevoie de electricitate din rețea seara, când panourile nu mai produc.

„Acoperișurile cu panouri fotovoltaice nu produc energie la miezul nopții. Din cei 394.868 de prosumatori, doar 156.548 au baterii. Restul trimit energia în rețea la prânz, când este multă și ieftină, și o iau înapoi seara, când este puțină și scumpă”, a explicat europarlamentarul liberal.

AFM pune la dispoziție 400 de milioane de lei pentru baterii

Pentru a încuraja instalarea sistemelor de stocare, Administrația Fondului pentru Mediu lansează un program cu un buget total de 400 de milioane de lei. Înscrierile încep în ziua anunțului făcut de Virgil Popescu, iar finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei pentru fiecare sistem.

La valoarea maximă a ajutorului, bugetul ar acoperi aproximativ 26.700 de sisteme de stocare, dacă întreaga sumă ar fi folosită pentru finanțări de câte 15.000 de lei. Numărul efectiv de beneficiari depinde însă de valoarea finanțărilor acordate.

UE vrea să simplifice autorizarea instalațiilor solare și a bateriilor

Pe lângă programul național de finanțare, la nivel european au fost convenite schimbări care ar putea scurta procedurile pentru proiectele de energie regenerabilă și pentru sistemele de stocare.

Pe 18 noiembrie, Parlamentul European și Consiliul UE au ajuns la un acord provizoriu privind accelerarea autorizării instalațiilor de energie regenerabilă, a rețelelor și a bateriilor. Potrivit acordului, pragul peste care o instalație solară de mici dimensiuni sau o baterie are nevoie de autorizație ar urma să crească de la 100 la 200 kW. Racordarea la rețea ar trebui realizată în cel mult trei luni.

Virgil Popescu a precizat că a lucrat la acest dosar ca raportor din umbră al grupului PPE pentru avizul Comisiei pentru mediu.