UE a plătit Ucrainei 7,9 miliarde de euro pe 20 noiembrie, completând cea mai mare plată unică efectuată vreodată de blocul comunitar în schimbul realizării de către Kiev a reformelor necesare.

Plata a fost confirmată pe 16 noiembrie în schimbul îndeplinirii de către Ucraina a peste 20 de reforme ample necesare pentru aderarea la UE, care acoperă sistemul judiciar, anticorupția, energia, agricultura și multe altele.

„Ucraina continuă să realizeze reforme, apărându-se în același timp în fiecare zi. Astăzi, plătim aproape 8 miliarde de euro – aceasta este cea mai mare plată efectuată până acum. Acest lucru arată clar: progresele reale în ceea ce privește reformele aduc rezultate și beneficii reale. Pe măsură ce Ucraina perseverează și avansează pe calea sa europeană, aceasta se poate baza pe sprijinul nostru”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

A noua plată din Facilitate

Aceasta marchează a noua plată în cadrul Facilității pentru Ucraina, principalul instrument al UE pentru sprijinirea redresării Ucrainei, a agendei de reformă și a progreselor în direcția aderării la UE.

Odată cu această ultimă plată, sprijinul total al UE acordat în cadrul Planului pentru Ucraina va ajunge la 40 de miliarde de euro, inclusiv contribuțiile externe din partea statelor membre și a țărilor partenere și fondurile canalizate prin intermediul Planului din Împrumutul de Sprijin pentru Ucraina, de la mijlocul anului 2024.

Plata de astăzi include 5,1 miliarde de euro din Împrumutul de Sprijin pentru Ucraina, pentru un total de peste 5,9 miliarde de euro, plătite până în prezent prin intermediul componentei Facilității pentru Ucraina a Împrumutului.

Recompensa pentru reforme

Această plată vine în urma implementării cu succes de către Ucraina a reformelor în mai multe sectoare strategice: din sistemul judiciar, lupta împotriva corupției și a spălării banilor, piețele financiare, gestionarea activelor publice, capitalul uman, mediul de afaceri, descentralizarea și politica regională, sectorul energetic, piața agroalimentară, transformarea digitală, precum și tranziția verde și protecția mediului.

În plus, Ucraina a mobilizat investiții publice în valoare totală de 948 de milioane de euro în domeniile educației, asistenței medicale, locuințelor și deminării terenurilor agricole.

Aproximativ 451 de milioane de euro din aceste investiții au fost alocate nevoilor de redresare, reconstrucție și modernizare ale autorităților subnaționale.

În urma evaluării de către Comisie a cererii de plată a Ucrainei la 30 septembrie, Consiliul a concluzionat că Ucraina a îndeplinit cu succes șaisprezece etape de reformă și investiții legate de a noua tranșă, împreună cu o etapă de reformă restantă din a patra tranșă, trei etape de reformă din a șaptea tranșă, o etapă din a opta tranșă și o etapă de reformă avansată din a zecea tranșă. În plus, o etapă de reformă din a noua tranșă a fost evaluată ca fiind parțial îndeplinită.

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