Petarda a fost aruncată în jurul orei 15:00, dintr-un imobil din apropierea Arestului Central al Capitalei. O femeie a fost lovită în zona gâtului

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 15:00, când o persoană a aruncat petarda de la un imobil din apropierea Arestului Central, în direcția oamenilor adunați în fața clădirii.

Gestul a stârnit nemulțumirea celor prezenți la manifestație, iar la scurt timp o femeie a sunat la 112 și a anunțat că fragmentele petardei au atins-o în zona gâtului.

„În jurul orei 15:00, de la un imobil situat în apropierea Arestului Central, o persoană a aruncat o petardă în direcţia manifestanţilor, fapt ce a generat nemulţumirea acestora. Ulterior, o femeie a apelat SNUAU 112, sesizând faptul că fragmente provenite de la materialul pirotehnic au atins-o în zona gâtului, solicitând totodată acordarea de îngrijiri medicale”, a transmis Jandarmeria București.

Femeia a primit îngrijiri de la un echipaj SMURD, dar a refuzat să fie dusă la spital, iar jandarmii fac verificări pentru a identifica persoana care a aruncat petarda și pentru a stabili ce măsuri legale se impun.

Jandarmeria reamintește că folosirea petardelor poate provoca răni grave

Jandarmeria București a atras atenția că deținerea și folosirea materialelor pirotehnice sunt reglementate de Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Reprezentanții instituției avertizează că petardele pot provoca arsuri, traumatisme și alte răni grave, atât celor care le folosesc, cât și oamenilor aflați în apropiere.

Jandarmii le recomandă cetățenilor să respecte legea și să nu folosească materiale pirotehnice în moduri care pot pune în pericol alte persoane.

De ce s-au adunat oamenii în fața Arestului Central

În fața Arestului Central s-au strâns susținători ai lui Călin Georgescu, care au venit să își arate sprijinul față de fostul candidat la alegerile prezidențiale, în contextul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost adus vineri dimineață cu duba la instanță, acesta aflându-se în arest preventiv din 29 septembrie, într-un dosar în care este suspectat de o înșelăciune de 1,1 milioane de euro.

Curtea de Apel București a amânat până luni pronunțarea la contestația procurorilor DIICOT împotriva deciziei Tribunalullui Ilfov de a-l plasa pe Călin Georgescu în arest la domiciliu.