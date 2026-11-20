În mesajul publicat pe Facebook, social-democrații spun că miniștrii săi s-au concentrat asupra veniturilor populației, sprijinirii fermierilor și companiilor românești, investițiilor și deblocării proiectelor europene.

„O lună de guvernare înseamnă rezultate concrete, decizii și măsuri care răspund problemelor reale ale românilor. Miniștrii PSD au avut ca priorități protejarea veniturilor românilor, susținerea fermierilor și a companiilor românești, investițiile în infrastructură și sănătate, dar și deblocarea proiectelor finanțate din fonduri europene.”

PSD spune că a obținut 3,2 miliarde de lei pentru pensii și 8,2 miliarde pentru Sănătate

La Ministerul Muncii, bilanțul îl are în prim-plan pe Florin Manole. PSD susține că ministrul a obținut bani suplimentari la rectificarea bugetară pentru plata pensiilor și a ajutoarelor acordate o singură dată. Totodată, PSD mai spune că angajații firmelor aflate în dificultate vor putea primi salariile restante prin Fondul de garantare timp de 12 luni, față de 6 luni cât era perioada până acum.

„Ministrul Muncii, Florin Manole: A obținut 3,2 miliarde de lei în plus la rectificarea bugetară, bani care acoperă necesarul pentru plata tuturor pensiilor și a ajutoarelor one-off până la finalul anului. A extins perioada de plată a salariilor restante din Fondul de garantare de la 6 la 12 luni, pentru a proteja angajații din companii strategice aflate în dificultate. Continuă controalele prin Inspecția Muncii pentru protejarea angajaților și combaterea muncii «la negru».”

Pentru Sănătate, PSD vorbește despre o suplimentare de 8,2 miliarde de lei la rectificarea bugetară, bani ce sunt destinați medicamentelor, materialelor sanitare, serviciilor medicale și salariilor personalului din spitalele publice. De asemenea, PSD puncteazsă și deblocarea a peste 230 de milioane de lei pentru urgențe și pacienți critici, dar și extinderea unor servicii pentru pacienții oncologici și cei cu scleroză multiplă.

„Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: A obținut 8,2 miliarde de lei în plus la rectificarea bugetară pentru plata medicamentelor, a materialelor sanitare și a serviciilor medicale, dar și pentru susținerea salariilor personalului din spitalele publice. În plus, au fost deblocate peste 230 de milioane de lei pentru urgențe și pacienți critici. A extins accesul pacienților oncologici la investigații PET-CT decontate și a introdus șase noi categorii de testări genetice, pentru un diagnostic mai precis și tratamente adaptate fiecărui pacient. În același timp, a extins rețeaua unităților medicale care oferă tratamente pentru scleroză multiplă, pentru a reduce distanțele și timpii de așteptare. A dispus controale în ambulatoriile de stat și private, după ce a testat telefonic sistemul de programări și a constatat blocaje și nereguli.”

Peste 1,24 miliarde de euro pentru fermieri și 130 de milioane de lei pentru irigații

În agricultură, PSD revendică plăți de peste 1,24 miliarde de euro către sute de mii de fermieri, în cadrul campaniei de avans pentru anul 2026. Partidul afirmă că suma medie autorizată pentru fiecare beneficiar a crescut cu 80% față de anul trecut.

În același bilanț apar și finanțări pentru irigații, deblocarea proiectelor de procesare și modificarea modului de calcul al despăgubirilor pentru secetă.

„Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: A efectuat plăți de peste 1,24 miliarde de euro pentru sute de mii de fermieri, în cadrul campaniei de plăți în avans aferente anului 2026. Valoarea medie autorizată per fermier a crescut cu 80% față de anul trecut, ajungând la 1.705 euro. A deblocat proiectele pentru procesare și cele pentru irigații. Au fost alocate peste 130 de milioane de lei pentru continuarea investițiilor în irigații. A corectat mecanismul de calcul pentru plata despăgubirilor pentru secetă, astfel încât fermierii să nu fie dezavantajați.”

La Ministerul Dezvoltării, PSD a notat plata a peste 1,4 miliarde de lei către firmele care au executat lucrări publice prin Programul Anghel Saligny și PNRR. În aceeași listă sunt incluse discuțiile privind comasarea voluntară a localităților cu mai puțin de 1.500 de locuitori și clarificarea regulilor de impozitare pentru balcoanele închise fără autorizație.

„Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica: A achitat peste 1,4 miliarde de lei pentru plata facturilor restante către firmele românești care au realizat investiții și lucrări publice prin Programul Anghel Saligny sau PNRR. A demarat discuțiile privind comasarea voluntară a localităților cu mai puțin de 1.500 de locuitori. Proiectul are în vedere beneficii pentru cetățeni, precum impozite mai mici, mai multe investiții și servicii publice mai bune. A clarificat situația impozitelor pentru balcoanele închise fără autorizație. Prin ordin de ministru, au fost stabilite reguli clare privind aplicarea Codului urbanismului, astfel încât românii care și-au închis balcoanele cu bună-credință să nu fie penalizați prin dublarea impozitului pe întreaga locuință.”

A0: 13 kilometri între Afumați și Glina, iar CFR Călători a primit ultima locomotivă dintr-un lot de 16

În domeniul transporturilor, bilanțul PSD cuprinde deschiderea unui nou tronson de 13 kilometri pe A0, între Afumați și Glina, și demersuri pentru continuarea lucrărilor pe Autostrada Sibiu-Pitești. Partidul mai pomenește și proiectul BALA 2, legat de asigurarea apei necesare răcirii reactoarelor de la Cernavodă, precum și recepția ultimei locomotive electrice dintr-un lot de 16.

„Ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa: A deschis 13 kilometri noi de autostradă pe A0, între Afumați și Glina, contribuind la îmbunătățirea conectivității și la fluidizarea traficului rutier în jurul Capitalei, precum și la realizarea conexiunii dintre A3 și A2 prin A0, pe semiinelul nordic. A deblocat discuțiile dintre CNAIR și Ministerul Mediului pentru obținerea acordului de mediu revizuit, necesar continuării lucrărilor pe tronsonul montan al Autostrăzii Sibiu–Pitești. A inițiat crearea unui grup de lucru comun între Ministerul Transporturilor și Ministerul Energiei pentru accelerarea proiectului BALA 2, care va asigura fluxurile de apă necesare răcirii reactoarelor centralei nucleare de la Cernavodă, dar și o mai bună navigabilitate pe Dunăre. A recepționat ultima dintre cele 16 locomotive electrice noi. Locomotivele alocate CFR Călători au un consum de energie cu 26% mai mic, ating o viteză maximă de 200 km/h și pot tracta până la 16 vagoane de călători.”

Rabla Auto și finanțarea bateriilor pentru prosumatori, printre măsurile prezentate de PSD

La Ministerul Mediului, PSD vorbește despre alocarea a 35 de milioane de lei pentru Rabla Auto 2026 și finanțarea sistemelor de stocare a energiei pentru prosumatori. În cazul programului Rabla, ecotichetul poate ajunge la 18.500 de lei, iar banii provin din fondurile neutilizate în sesiunile anterioare. Pentru baterii, statul ar urma să acopere până la 75% din investiție, în limita a 15.000 de lei.

„Ministrul Mediului, Natalia Intotero: A alocat 35 de milioane de lei pentru Programul Rabla Auto 2026. Banii au fost redistribuiți din fondurile rămase neutilizate în sesiunile anterioare. Valoarea ecotichetului poate ajunge până la 18.500 de lei. A lansat programul privind stocarea energiei pentru prosumatori, prin care statul finanțează până la 75% din valoarea investiției în baterii de stocare, în limita a 15.000 de lei. A extins posibilitatea finanțării din fonduri europene a proiectelor de management integrat al deșeurilor prin Fondul pentru Mediu.”

În bilanțul Ministerului Afacerilor Interne, PSD include un plan național pentru prevenirea violenței școlare și a consumului de substanțe interzise în școli. Partidul mai menționează și faptul că s-au purtat consultări cu sindicatele din MAI privind drepturile angajaților, plata muncii în zilele de repaus săptămânal și deficitul de personal.

„Ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu: A lansat un plan național pentru prevenirea violenței școlare și a consumului de substanțe interzise în școli. A inițiat consultări cu reprezentanții sindicatelor din MAI pentru protejarea drepturilor angajaților, menținerea mecanismului de plată a muncii în zilele de repaus săptămânal și identificarea soluțiilor pentru reducerea deficitului de personal și îmbunătățirea condițiilor de muncă.”

Apărarea verifică achizițiile prin SAFE, iar Justiția propune reducerea numărului de parchete

Pentru Ministerul Apărării, PSD enumeră verificarea contractelor de achiziții finanțate prin SAFE, propunerea de achiziție a unor sisteme de detectare și neutralizare a dronelor și lansarea proiectului programului „Soldat/gradat voluntar în termen”.

Totodată, se menționează și faptul că s-a simplifica legislația privind achizițiile militare.

„Ministrul Apărării Naționale, Ștefan Radu Oprea: A dispus verificarea contractelor de achiziții semnate de MApN cu finanțare prin programul SAFE. A propus achiziția rapidă și integrarea sistemelor de detecție și neutralizare a dronelor, pentru creșterea securității în zona Mării Negre și a Dunării, în contextul incidentelor recente. A lansat proiectul programului «Soldat/gradat voluntar în termen», pentru completarea deficitului de personal, și a simplificat cadrul legislativ privind achizițiile militare, pentru a susține creșterea graduală a bugetului Apărării.”

La Ministerul Justiției, bilanțul cuprinde propunerea de reorganizare a parchetelor de pe lângă judecătorii, de la 175 la 41, și finalizarea Strategiei Naționale Anticorupție 2026 – 2030. PSD menționează separat și asigurarea finanțării strategiei.

„Ministrul Justiției, Radu Marinescu: A propus reorganizarea parchetelor de pe lângă judecătorii, de la 175 la 41, prin menținerea acestora în municipiile reședință de județ. A finalizat Strategia Națională Anticorupție 2026–2030, care stabilește direcțiile de acțiune pentru prevenirea și combaterea corupției în următorii ani. A asigurat finanțarea Strategiei Naționale Anticorupție 2026–2030, care stabilește direcțiile de acțiune pentru prevenirea și combaterea corupției în următorii ani.”

PSD anunță discuții cu fondul suveran din Qatar și o cerere de plată de 2,67 miliarde de euro din PNRR

La Ministerul Economiei, social-democrații susțin că au fost aprobate bugetele unor companii de stat din industria de apărare, după întârzieri de câteva luni. PSD mai anunță discuții cu fondul suveran de investiții din Qatar pentru identificarea unor oportunități de investiții în România.

În aceeași secțiune, formațiunea face referire la USR și susține că au fost anulate majorări de indemnizații și schimbați administratori care ar fi produs pierderi.

„Ministrul Economiei, Daniel Zamfir: A aprobat bugetele unor companii de stat din industria de apărare, după întârzieri de câteva luni. Astfel, au fost deblocate investițiile și finanțările necesare continuării activității acestora. A stabilit atragerea investițiilor străine în companiile românești drept o prioritate a Ministerului Economiei. În acest sens, au fost deschise discuții cu fondul suveran de investiții din Qatar pentru identificarea unor oportunități de investiții în România. A stopat sinecuriada USR, care a încercat să își majoreze beneficiile chiar înainte de ieșirea de la guvernare: a anulat majorările de indemnizații și a schimbat administratorii care au produs pierderi.”

Ultima parte a bilanțului se referă la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, aici PSD afirmând că au fost salvate proiecte nefinalizate din PNRR prin mutarea lor către alte surse de finanțare europeană și că au fost încheiate negocierile cu Comisia Europeană pentru cererea de plată numărul 5, în valoare de 2,67 miliarde de euro.

„Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu: A salvat investiții nefinalizate din PNRR prin transferul acestora către alte surse de finanțare europeană. Printre acestea se numără proiecte precum campusuri duale, școli verzi și obiective culturale. A deblocat cadrul normativ necesar operaționalizării Granturilor SEE și Norvegiene. Acestea reprezintă contribuții financiare nerambursabile destinate reducerii disparităților economice și sociale din Europa. A finalizat negocierile cu Comisia Europeană pentru Cererea de plată nr. 5 din PNRR, în valoare de 2,67 miliarde de euro, care a primit o evaluare pozitivă. Din totalul celor 75 de jaloane și ținte analizate, 69 au fost considerate îndeplinite, în timp ce pentru alte șase Comisia a constatat o îndeplinire parțială.”

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