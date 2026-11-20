Sub titlul „Comasarea și comesenii”, gazetarul Cristian Tudor Popescu comentează comasarea în accepțiunea PSD, majoritar la guvernare.

„De zile întregi se freacă sistematic Comasarea, se întoarce de pe luat pe plătit, se sociologește, se politichește, se economisește. Morile de vorbe macină întruna, fără să producă măcar un căuș de făină”, spune jurnalistul într-o postare pe Facebook.

„Iar realitatea e atât de simplă și sumbră… Cauza bugetului praf din județe, orașe, comune nu e că sunt multe și mărunte, ci că se fură banii statului peste tot, sub toate formele: delapidare, deturnare de fonduri, posturi fictive, nepotism și verișorism, investiții absurde, lucrări care se plătesc, dar nu se termină niciodată”, adaugă el.

„În loc să stopeze furturile, ceea ce ar fi dureros și deosebit de periculos, PSD comasează hoția conservând-o, ca un partid conservator ce se numește”, continuă CTP.

„Ba chiar mai mult: co-masare înseamnă ca toți cei care mănâncă « pâine albă» pe cont propriu să se, cum zic madmuzoaicele de televizor, «pună la aceeași masă» și să mandibuleze laolaltă. Așa, o să se sature mai bine”, conchide gazetarul.

Comasarea județelor și a localităților

PSD a avansat ideea unei reorganizări administrative, dar cele două variante au implicații diferite: prima ar modifica structura județelor, iar a doua ar reduce numărul unităților administrativ-teritoriale și al primăriilor.

Coordonatorul grupului de lucru PSD, europarlamentarul Dragoș Benea, a prezentat trei scenarii aflate în analiză:

Comasarea comunelor cu mai puțin de 1.500 de locuitori.

Comasarea celor cu mai puțin de 3.000 de locuitori.

Comasarea celor cu mai puțin de 5.000 de locuitori.

Nu este vorba doar despre comune. PSD ia în calcul și comasarea unor orașe mici sau reclasificarea lor în comune, dacă nu mai îndeplinesc criteriile pentru statutul urban.

Criterii de comasare

PSD propune o „matrice a sustenabilității”, cu un algoritm de punctare, care să evalueze fiecare unitate administrativ-teritorială:

Populația și demografia – numărul locuitorilor și evoluția demografică. Sustenabilitatea economică – raportul dintre veniturile și cheltuielile proprii, colectarea taxelor și impozitelor. Capacitatea administrativă – competențe, investiții și fonduri atrase. Conectivitatea – distanța față de infrastructura de transport, spitale și unități de pompieri. Accesibilitatea serviciilor de bază – școli, dispensare, grădinițe, creșe, medici. Serviciile publice locale – apă, canalizare, gaze, iluminat public și transport în comun.

Propunere separată, dar inclusă în proiect

Sunt două variante vehiculate în PSD:

Dragoș Benea: reducerea numărului de județe la aproximativ 15, folosind ca posibil reper actuala structură a celor 15 Curți de Apel.

Lia Olguța Vasilescu: reorganizarea pe structura celor 8 regiuni de dezvoltare, corespunzătoare celor 8 Agenții pentru Dezvoltare Regională (ADR).

Niciuna dintre variante nu reprezintă încă o decizie oficială definitivă a partidului.

Calendar și mecanism

PSD vrea să constituie comitete de reorganizare în fiecare județ, în jurul instituției prefectului. Acestea vor include reprezentanți ai Consiliului Județean, cadastrului, statisticii, inspectoratului școlar, Poliției și Direcției Agricole.

Propunerile vor fi transmise Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Dezvoltării. Documentul de reformă ar urma să fie finalizat în martie 2027.

PSD ia în calcul angajarea răspunderii Guvernului pentru implementare.

Dragoș Benea a estimat că, în scenariul comasării comunelor sub 3.000 de locuitori, ar putea dispărea între 15.000 și 18.000 de aleși locali (primari, viceprimari și consilieri).

PSD susține că primarii în funcție își vor duce mandatele până la capăt, în 2028.