Întrebat de ce clasa politică nu a făcut până acum pași concreți pentru reorganizarea administrativă, Bolojan a respins ideea că subiectul ar fi fost evitat doar pentru că este unul dificil și a explicat că, la formarea guvernului, partidele au convenit să nu promoveze în Parlament proiecte care nu aveau susținerea tuturor partenerilor de coaliție.

„Nu e un cartof fierbinte, e o problemă serioasă. Dar anul trecut, când s-a format guvernul pe care l-am condus, am avut o înțelegere: proiectele care nu au acordul tuturor partidelor să nu intre ca propuneri ale unui partid în discuția parlamentară. Gândiți-vă ce probleme avea România, ce deficite aveam. Practic, toată energia s-a concentrat pe rezolvarea problemelor privind deficitul. Nu a fost un acord nici pe reducerea numărului de parlamentari, nici pe reorganizarea administrativă. Aceasta este realitatea”, a declarat fostul prim-ministru.

Bolojan spune că va propune reducerea numărului de parlamentari

Bolojan a afirmat că în prezent nu mai există constrângerile politice de anul trecut și că urmează să fie prezentată o propunere pentru reducerea numărului de parlamentari, în paralel cu pregătirea unui proiect de reorganizare administrativ-teritorială.

Liderul libral a insistat că ambele inițiative trebuie fundamentate și că nu vrea să fie lansate doar pentru a crea așteptări pe care politicienii nu le pot îndeplini.

„Acum nu mai avem niciun fel de constrângere și vom propune reducerea numărului de parlamentari, într-o formulă cât se poate de serioasă și, așa cum am spus mai înainte, vom analiza și vom veni cu o propunere serioasă legată de reorganizarea administrativă, dar nu lucruri aruncate pe piață”, a spus Bolojan.

În continuare, Ilie Bolojan a mai spus că oamenii au votat împotriva sistemului politic în 2024 și 2025 pentru că s-au simțit nedreptățiți, au văzut diferențe între oameni și au fost dezamăgiți de promisiunile politicienilor care nu au fost respectate.

„Dacă cetățenii noștri au votat anti-sistem de mai multe ori în acești ani, atât în 2024, cât și în 2025, au votat acest lucru, consider, pentru nedreptățile pe care le-au perceput, pentru inechitățile pe care le-au perceput și pentru promisiunile fără acoperire pe care lumea politică le-a făcut și nu le-a onorat. Și cât am fost premier, și în continuare, cred că pentru a putea recâștiga încrederea cetățenilor trebuie să le spunem adevărul, nu trebuie să le creăm așteptări care nu pot fi onorate și nu trebuie sub nicio formă să îi mințim, că ne batem joc de ei”, a afirmat el. În plus, liberalul a anunţat că şi USR susţine propunerea privind reducerea numărului de parlamentari, iar aceasta este ”definitivată”. ”Vom face această propunere, dar mi se pare că este corect să fie făcută de grupurile care susţin această propunere. Se lucrează la această propunere, practic este definitivată de către grupurile USR şi PNL şi mi se pare de bun-simţ să o prezinte colegii care au lucrat la acest proiect”, a declarat Ilie Bolojan.

UDMR ar fi atent la subiectul reorganizării administrative, spune Bolojan

Întrebat de poziția UDMR privind acest acord, Bolojan a spus că formațiunea a urmărit întotdeauna cu atenție acest subiect, în calitate de reprezentant al comunității maghiare și a explicat că unele comunități minoritare se tem că unirea cu localități mai mari, în care populația aparține unei alte etnii, le-ar putea pune în pericol identitatea.

„Reorganizarea administrativă e un subiect pe care UDMR, ca reprezentant al comunității maghiare, l-a avut întotdeauna sub atenție și nu trebuie să ne ascundem. Sunt situații în oglindă. Există comunități mici, minoritare, maghiare, în județele din afara zonei Covasna sau Harghita, comunități românești, care au o sensibilitate aparte vizavi de unirea cu o comunitate mai mare, de altă etnie, percepând acest lucru ca o formă de risc de pierdere a identității. Ca efect al acestei stări de lucruri, întotdeauna au fost mai atenți vizavi de astfel de situații”, a declarat liderul PNL.

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