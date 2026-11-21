Vicepremierul PSD Marian Neacșu a primit două trofee la Gala Sportului Dinamovist 2026, organizată vineri, 20 noiembrie, la Opera Națională din București. În schimb, înotătorul David Popovici, desemnat sportivul anului, a fost recompensat cu un singur premiu. Momentul a atras critici, în condițiile în care Neacșu conduce Ministerul Afacerilor Interne de numai 30 de zile.
Clubul Sportiv Dinamo, aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, și-a premiat cei mai buni sportivi ai anului. Printre laureați s-a numărat și David Popovici, desemnat sportivul anului 2026. Înotătorul, care a câștigat două medalii de aur la Campionatele Europene din acest an, a primit un trofeu pentru performanțele sale. În schimb, ministrul de Interne Marian Neacșu a urcat pe scenă pentru a primi două distincții.
Primul premiu i-a fost oferit de Ionuț Popa, președintele CS Dinamo. Cel de-al doilea a venit din partea lui Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), potrivit Golazo.ro. Situația a fost criticată de jurnalistul Dan Udrea. Acesta a comparat momentul cu ceremonia în care președintele FIFA, Gianni Infantino, i-a acordat lui Donald Trump un premiu pentru pace. Criticile au vizat atenția acordată politicianului la un eveniment dedicat performanțelor sportive.
Marian Neacșu, despre mandatul la Interne: „Abia mi-am făcut încălzirea”
În discursul susținut pe scena Operei Naționale, Marian Neacșu a vorbit despre începutul mandatului său și despre rezultatele obținute de sportivii clubului.
„Aș putea spune în termenii dumneavoastră că abia mi-am făcut încălzirea”, a declarat vicepremierul.
Politicianul a făcut și o comparație între rezultatele sportive ale clubului și bilanțurile financiare pe care le-a analizat de-a lungul carierei.
„Rezultatele clubului din acest an le-am văzut deja înscrise pe tabelă. Și pentru că sunt economist de formație, am citit multe bilanțuri la viața mea. Recunosc că ăsta este primul care este aplaudat la scenă deschisă pe scena Operei”, a spus Marian Neacșu.
4 comentarii
Tovarășul este prim secretar de partid și pe probleme de sport, medaliat cu AUR la lupte daco-romane
Dinamo a fost si a ramas o echipa a militiei!! Tare ma mir ca David Popovici a ales mocirla aia!
In mocirla mai cresc si nuferi.
Abia și-a făcut mafiotul pesedist încălzirea pentru cursa de obținere a retrogradării la Junk a României! Puțintică răbdare, o să ne procopsească PSD și cu asta cât de curând, până în primăvară, la pachet cu un deficit care va bate recordul lui Ciolacu!