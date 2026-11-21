Vicepremierul PSD Marian Neacșu a primit două trofee la Gala Sportului Dinamovist 2026, organizată vineri, 20 noiembrie, la Opera Națională din București. În schimb, înotătorul David Popovici, desemnat sportivul anului, a fost recompensat cu un singur premiu. Momentul a atras critici, în condițiile în care Neacșu conduce Ministerul Afacerilor Interne de numai 30 de zile.

Clubul Sportiv Dinamo, aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, și-a premiat cei mai buni sportivi ai anului. Printre laureați s-a numărat și David Popovici, desemnat sportivul anului 2026. Înotătorul, care a câștigat două medalii de aur la Campionatele Europene din acest an, a primit un trofeu pentru performanțele sale. În schimb, ministrul de Interne Marian Neacșu a urcat pe scenă pentru a primi două distincții.

Primul premiu i-a fost oferit de Ionuț Popa, președintele CS Dinamo. Cel de-al doilea a venit din partea lui Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), potrivit Golazo.ro. Situația a fost criticată de jurnalistul Dan Udrea. Acesta a comparat momentul cu ceremonia în care președintele FIFA, Gianni Infantino, i-a acordat lui Donald Trump un premiu pentru pace. Criticile au vizat atenția acordată politicianului la un eveniment dedicat performanțelor sportive.

Marian Neacșu, despre mandatul la Interne: „Abia mi-am făcut încălzirea”

În discursul susținut pe scena Operei Naționale, Marian Neacșu a vorbit despre începutul mandatului său și despre rezultatele obținute de sportivii clubului.

„Aș putea spune în termenii dumneavoastră că abia mi-am făcut încălzirea”, a declarat vicepremierul.

Politicianul a făcut și o comparație între rezultatele sportive ale clubului și bilanțurile financiare pe care le-a analizat de-a lungul carierei.