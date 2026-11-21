MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află în Italia sau intenționează să ajungă acolo. Mai multe greve organizate în perioada 21-22 noiembrie ar putea afecta transportul feroviar și aerian. Autoritățile avertizează că pasagerii se pot confrunta cu întârzieri și anulări de curse.

Circulația trenurilor din Italia este afectată de o grevă națională, începută vineri. Protestul se va încheia sâmbătă, 21 noiembrie, la ora 20:00. În acest interval, mai multe curse feroviare ar putea fi anulate sau modificate. Sunt posibile perturbări ale circulației inclusiv înainte de încheierea grevei. Călătorii sunt sfătuiți să consulte programul trenurilor înainte de plecare și să urmărească eventualele modificări anunțate de operatorii feroviari.

Probleme și pe aeroporturi. Greve anunțate la Milano și Veneția

Transportul aerian ar putea fi, de asemenea, perturbat în acest weekend, în special duminică, 22 noiembrie. La aeroportul Milano-Malpensa, personalul de control al traficului aerian din cadrul ENAV va intra în grevă între orele 13:00 și 17:00, potrivit unui anunț al companiei.

Tot duminică, angajații firmei de securitate Sicuritalia IVRI, care lucrează pe aeroportul Marco Polo din Veneția, au anunțat o grevă de 24 de ore. Protestul este programat să se desfășoare între orele 00:00 și 23:59. Aceste acțiuni ar putea provoca întârzieri ale zborurilor și timpi mai mari de așteptare la controalele de securitate.

Ce le recomandă MAE românilor care călătoresc în Italia

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români să verifice situația curselor direct la companiile aeriene și operatorii feroviari. Informațiile trebuie consultate înainte de plecarea spre aeroport sau gară. Pasagerii afectați de anulări pot solicita rambursarea biletelor sau redirecționarea către alte curse, în condițiile stabilite de legislația europeană. În cazul transportului aerian se aplică Regulamentul (CE) nr. 261/2004, iar pentru transportul feroviar, Regulamentul (UE) 2021/782.

Românii care au nevoie de asistență consulară pot contacta reprezentanțele diplomatice ale României din Italia, la următoarele numere:

Roma: +39 345 147 3935

Milano: +39 366 108 1444

Bologna: +39 324 803 5171

Torino: +39 338 756 8134

Trieste: +39 340 882 1688

Bari: +39 334 604 2299

Catania: +39 320 965 3137

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-urile Ministerului Afacerilor Externe și în aplicația „Călătorește informat”.