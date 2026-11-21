Un nou film din seria „Singur acasă” este în pregătire la Disney, iar Macaulay Culkin ar urma să revină în rolul lui Kevin McCallister, la 36 de ani de la lansarea primei pelicule. De această dată, povestea îl va prezenta pe Kevin ajuns la maturitate și devenit tată. Actorul, acum în vârstă de 46 de ani, a propus chiar el ideea continuării.

Macaulay Culkin s-ar fi întâlnit în vara acestui an cu reprezentanții Disney pentru a discuta despre un nou film. Propunerea sa a primit undă verde, iar proiectul se află în primele etape de dezvoltare, scrie The Guardian. Scenariul va fi realizat de Seth Rogen și Evan Goldberg, care se vor ocupa și de producție.

Kevin McCallister, din copilul uitat acasă în tatăl lăsat pe dinafară

Ideea unui nou film nu este recentă. Anul trecut, în cadrul unui eveniment aniversar, Macaulay Culkin a vorbit despre cum și-ar imagina întoarcerea personajului care l-a făcut celebru.

„Aveam o idee. Aș fi fie văduv, fie divorțat. Cresc un copil și toate celelalte. Muncesc foarte mult și nu îi acord suficientă atenție, iar copilul începe să fie supărat pe mine. Apoi rămân încuiat afară”, a povestit actorul.

În varianta imaginată de Culkin, fiul lui Kevin ar urma să preia rolul pe care acesta îl avea în filmul original. Copilul și-ar împiedica tatăl să intre în casă și i-ar pregăti o serie de capcane. Actorul a explicat că locuința ar deveni „un fel de metaforă pentru relația noastră”, conflictele dintre tată și fiu fiind prezentate prin încercările lui Kevin de a reveni în casă.

Succesul filmelor „Singur acasă” și revenirea lui Macaulay Culkin

Lansat în 1990, primul film „Singur acasă” a devenit una dintre cele mai cunoscute comedii de Crăciun. Producția a încasat aproximativ 476 de milioane de dolari la nivel mondial și a fost al doilea cel mai profitabil film al anului. Doi ani mai târziu, Macaulay Culkin a revenit în „Singur acasă 2: Pierdut în New York”, care a obținut încasări de aproximativ 359 de milioane de dolari.

Seria a continuat ulterior fără actor, prin alte trei filme. În 2021, după ce Disney a preluat studiourile Fox, a fost lansată și o nouă versiune, disponibilă direct pe platformele de streaming. Deși nu a mai jucat într-un lungmetraj al francizei din 1992, Culkin a revenit ocazional la personajul Kevin McCallister. În 2018, actorul a recreat mai multe scene celebre într-o reclamă pentru Google. Anul acesta, el l-a interpretat din nou pe Kevin într-o campanie publicitară pentru McDonald’s.