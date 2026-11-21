Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, respinge acuzațiile PNL și USR potrivit cărora modificările propuse la legea partidelor politice ar favoriza PSD. Proiectul prevede ca înregistrarea formațiunilor politice să treacă din atribuțiile instanțelor în cele ale AEP. Totodată, numărul minim de membri necesari pentru înființarea unui partid ar urma să crească la 100. Șeful instituției susține că schimbările ar simplifica procedurile și ar permite un control mai eficient al activității partidelor.

Adrian Țuțuianu a explicat că AEP are dreptul să propună modificări legislative privind sistemul electoral. Acestea sunt transmise Guvernului, care poate decide să le promoveze în Parlament. Potrivit acestuia, instituția are deja atribuții privind verificarea finanțării partidelor și a campaniilor electorale. În plus, în ultimii nouă ani, AEP a fost consultată în legătură cu cel puțin 15 inițiative legislative privind formațiunile politice.

AEP ar urma să decidă înregistrarea partidelor. Ce garanții oferă Țuțuianu

Una dintre cele mai controversate modificări vizează transferul procedurii de înregistrare a partidelor de la Tribunalul București la AEP. Țuțuianu susține că un asemenea sistem funcționează deja în țări precum Irlanda, Țările de Jos și Malta, dar și în Quebec, Canada. În opinia sa, înregistrarea partidelor de către autoritatea electorală nu reprezintă un pericol pentru democrație, atât timp cât deciziile pot fi contestate în instanță.

Conform proiectului, cererile de înregistrare ar urma să fie analizate de completuri formate din cinci specialiști ai AEP, desemnați aleatoriu. Instituția ar avea la dispoziție maximum 30 de zile pentru a lua o decizie. Persoanele nemulțumite ar putea depune contestații în termen de cinci zile, iar CAB ar trebui să le soluționeze în alte 15 zile.

„Practic, activitatea administrativ-jurisdicțională a Autorității Electorale Permanente se află sub controlul judiciar al unei instanțe de primă mărime, Curtea de Apel București”, a declarat Țuțuianu la Digi24.

Șeful AEP consideră că procedura propusă ar reduce durata înregistrării partidelor și ar degreva instanțele de judecată. El afirmă că inclusiv CSM și-a exprimat acordul pentru transferul acestor atribuții, cu condiția păstrării controlului judiciar.

Numărul minim de membri ar crește la 100. „Nu funcționează decât 15-20 de partide”

O altă propunere contestată privește condițiile necesare pentru înființarea unui partid politic. AEP vrea ca numărul minim de membri să crească la 100. Țuțuianu a amintit că, înainte de 2015, legislația impunea existența a 25.000 de membri, distribuiți în cel puțin opt județe. Ulterior, CCR a considerat că această condiție era excesivă. Președintele AEP susține că actualele reguli au permis apariția unui număr foarte mare de formațiuni, dintre care puține desfășoară activitate politică.

„Astăzi avem o puzderie de partide. Sunt 276 înregistrate în Registrul partidelor politice. Nu funcționează decât 15-20 de partide”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Țuțuianu, unele partide au fost înființate de numai câțiva membri ai aceleiași familii. Alte formațiuni nu participă la alegeri, dar continuă să figureze în registrul oficial.

Șeful AEP a oferit și exemplul unor partide care au închiriat spații de la RA-APPS, deși nu aveau venituri declarate pentru plata chiriei. El consideră că asemenea situații ridică probleme privind transparența finanțării. Totodată, a precizat că șapte partide au fost radiate anul acesta din registru, după controale și sancțiuni aplicate de AEP. În cazul formațiunilor locale, Țuțuianu admite însă că pragul de 100 de membri ar putea fi prea ridicat. Acesta a explicat că propunerea ar putea fi modificată în urma consultărilor publice.

Acuzații de control politic. Cum răspunde fostul social-democrat

PNL și USR au criticat proiectul, avertizând că atribuțiile suplimentare acordate AEP ar putea transforma instituția într-un instrument de control politic.

Întrebat dacă modificările ar putea fi folosite pentru blocarea înregistrării unei alianțe electorale PNL-USR, Adrian Țuțuianu a respins această posibilitate. Fostul social-democrat a amintit că numirea sa la conducerea AEP a fost susținută inclusiv de reprezentanții celor două partide.

„M-au votat și PNL și USR”, a spus acesta.

În ceea ce privește riscul unor decizii politice, Țuțuianu susține că principala garanție o reprezintă posibilitatea contestării acestora în instanță.

„Indiferent ce face Țuțuianu sau altcineva din cadrul AEP, indiferent cum se numește președintele, controlul judiciar este soluția optimă”, a declarat președintele instituției.

Acesta a subliniat și că membrii completurilor care ar urma să analizeze cererile de înregistrare nu pot face parte din partide politice.

Țuțuianu susține că noile atribuții ar permite AEP să monitorizeze mai bine activitatea formațiunilor, de la înființare până la dizolvare, inclusiv modul în care acestea sunt finanțate.