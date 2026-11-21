Siegfried Mureșan a criticat PSD după prima lună de la revenirea partidului la guvernare. Într-o postare pe Facebook, liberalul acuză social-democrații că s-au concentrat pe împărțirea funcțiilor și consolidarea influenței în Guvern, în timp ce promisiunile privind reducerea taxelor și creșterea veniturilor populației au rămas neîndeplinite.

„Concentrarea puterii guvernamentale în mâinile lui Marian Neacșu, pentru a servi clientela de partid – DA”, a scris Mureșan pe Facebook.

Liberalul acuză PSD și de înțelegeri cu AUR pentru distribuirea funcțiilor în instituțiile statului. În aceeași postare, europarlamentarul ironizează aparițiile publice și evenimentele organizate de social-democrați.

„Haine de blană – DA”, „Petreceri de lux cu artiști internaționali – DA”, sunt alte două puncte bifate de Mureșan în bilanțul său.

Acesta reproșează PSD și faptul că, în locul unor măsuri concrete pentru populație, reprezentanții partidului ar fi oferit doar scuze și regrete.

Reducerea taxelor la carburanți și indexarea pensiilor, printre promisiunile neonorate

Europarlamentarul PNL enumeră măsurile pe care PSD nu le-ar fi pus în aplicare după prima lună de guvernare. Printre acestea se numără reducerea TVA și a accizelor la carburanți, despre care Mureșan susține că au fost promise de social-democrați, dar nu au fost realizate.

Nici indexarea pensiilor nu a fost decisă, spune liberalul, care afirmă că măsura încă „se analizează”. În privința salariilor și alocațiilor, Mureșan reproșează PSD că nu a adoptat măsuri de indexare.

Europarlamentarul readuce în discuție și acuzațiile social-democraților privind situația finanțelor publice lăsată de fostul Guvern Bolojan.

„Identificarea „găurii” bugetare despre care PSD susținea că ar fi fost lăsată de Guvernul Bolojan – NU. (PSD este cel care lăsase o gaură mare în buget, iar Guvernul Bolojan a acoperit o mare parte din ea)”, a transmis Siegfried Mureșan.