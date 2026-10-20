VIDEO Siegfried Mureșan cere ca fondurile SAFE neutilizate să ajungă în România și Bulgaria. Avertisment privind securitatea Mării Negre

Europarlamentarul propune trei măsuri pentru securitatea Mării Negre și cere sprijin financiar european pentru România și Bulgaria.

Bianca Dumbraveanu - Redactor coordonator
VIDEO Siegfried Mureșan cere ca fondurile SAFE neutilizate să ajungă în România și Bulgaria. Avertisment privind securitatea Mării Negre

Siegfred Mureșan FOTO: INQUAM PHOTOS / Octav Ganea

Europarlamentarul propune trei măsuri pentru securitatea Mării Negre și cere sprijin financiar european pentru România și Bulgaria.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a cerut marți, 20 octombrie, în plenul Parlamentului European, ca fondurile SAFE neutilizate să fie alocate României și Bulgariei. Banii ar urma să fie folosiți pentru consolidarea capacităților de apărare din regiunea Mării Negre, pe fondul intensificării atacurilor cu drone și al incidentelor maritime.

„Fondurile SAFE încă neutilizate trebuie alocate României și Bulgariei pentru întărirea securității la Marea Neagră – iată intervenția mea în plenul Parlamentului European pe această temă”, a transmis Siegfried Mureșan, într-o postare pe Facebook.

Peste 30 de drone au încălcat spațiul aerian al României în acest an

În discursul susținut în Parlamentul European, Mureșan a atras atenția asupra deteriorării situației de securitate din regiune. Potrivit europarlamentarului, peste 30 de drone au încălcat spațiul aerian al României de la începutul anului. Incidente grave au fost înregistrate și în Bulgaria.

Totodată, Mureșan a afirmat că peste 40 de nave comerciale au fost atacate în acest an în regiunea Mării Negre. Atacurile s-au soldat cu victime, iar mai mulți marinari au fost dați dispăruți.

Europarlamentarul a pus aceste incidente pe seama războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. El a avertizat că amenințările nu vizează doar statele din apropierea conflictului, ci întreaga securitate europeană.

Mureșan a subliniat că România și Bulgaria se află în prima linie a riscurilor de securitate din Marea Neagră. În opinia sa, cele două țări nu pot gestiona singure aceste amenințări și au nevoie de sprijinul Uniunii Europene.

Trei măsuri propuse de Mureșan pentru securitatea Mării Negre

În acest context, europarlamentarul a prezentat trei propuneri pentru consolidarea securității în regiune.

Prima vizează operaționalizarea imediată a Centrului pentru Securitate Maritimă la Marea Neagră. Acesta ar urma să contribuie la o mai bună coordonare a măsurilor de securitate în regiune.

A doua propunere privește utilizarea fondurilor SAFE rămase nefolosite pentru întărirea capacităților de apărare ale României și Bulgariei. Mureșan consideră că acest instrument european de finanțare este necesar în actualul context de securitate.

În cele din urmă, europarlamentarul a solicitat includerea unor fonduri dedicate securității Mării Negre în viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene.

Mureșan și-a încheiat intervenția cu un apel la solidaritate europeană, susținând că protejarea Mării Negre trebuie să fie o responsabilitate comună a statelor membre ale UE.

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