Pe cine laudă Marian Neacșu după protestul AUR: În ciuda îndemnurilor la violenţă din online, au ales să se comporte cu calm

Protestul organizat sâmbătă în Parcul Izvor din București s-a derulat în condiții optime de siguranță publică. La finalul manifestației, ministrul de Interne, Marian Neacșu, a prezentat un bilanț oficial al evenimentului. El a lăudat atitudinea tuturor participanților. Totodată, oficialul a explicat absența incidentelor violente din Capitală, în ciuda unui context puternic tensionat în mediul virtual prin mesaje radicale.

„Astăzi, românii au dat o lecţie de civilizaţie şi de respect pentru democraţie. În ciuda îndemnurilor la violenţă răspândite în mediul online, oamenii au ales să se comporte cu calm şi responsabilitate. Manifestaţia din Bucureşti s-a încheiat fără incidente care să afecteze siguranţa cetăţenilor sau ordinea publică. Este un merit pe care îl împărţim cu toţii”, a declarat Marian Neacșu într-un comunicat de presă.

Aprecieri pentru protestatari, bucureșteni și forțele de ordine

Ministrul a subliniat că meritul pentru menținerea ordinii din timpul evenimentului aparține mai multor categorii de persoane. El a mulțumit în mod direct cetățenilor prezenți la protest pentru modul pașnic de expunere a nemulțumirilor. Oficialul a apreciat și atitudinea locuitorilor Capitalei care nu s-au implicat în manifestație. El a recunoscut respectul acestora pentru dreptul democratic la liberă exprimare.

Un mesaj distinct a fost adresat angajaților din structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Marian Neacșu a lăudat profesionalismul, eficiența și echilibrul forțelor de ordine aflate în teren.

„Colegii din Ministerul Afacerilor Interne, care au fost în teren şi şi-au îndeplinit misiunea cu profesionalism, echilibru şi respect faţă de oameni. (…) Am spus, de la începutul mandatului, că îmi doresc să consolidăm încrederea oamenilor în Ministerul Afacerilor Interne”, a precizat ministrul.

Construirea relației dintre cetățeni și stat

Conform ministrului, acest proces de consolidare a încrederii necesită o comunicare constantă cu societatea și o abordare corectă a misiunilor din spațiul public.

„Această încredere se câştigă prin ceea ce facem, prin dialog şi prin felul în care ne raportăm la fiecare cetăţean. Ziua de astăzi ne arată că putem construi împreună această relaţie. Rămânem în teren, la datorie, alături de oameni. Pentru ca fiecare să se poată întoarce în siguranţă acasă şi să se bucure, în linişte, de acest sfârşit de săptămână”, a adăugat Neacșu.

Șeful MAI a asigurat populația că forțele de ordine rămân la datorie pentru siguranța tuturor cetățenilor pe parcursul acestui sfârșit de săptămână.