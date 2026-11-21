Navigarea privată a apărut în urmă cu peste 20 de ani, când calculatoarele erau folosite frecvent de mai multe persoane. Scopul inițial nu era să ofere anonimat pe internet, ci să împiedice alți utilizatori ai aceluiași dispozitiv să vadă istoricul navigării. Funcția a fost introdusă de Apple în 2005 și a devenit cunoscută ulterior sub denumirea Incognito, odată cu lansarea Google Chrome.

În 2005, Apple a introdus în browserul Safari o funcție care permitea utilizatorilor să navigheze fără să lase un istoric accesibil celorlalte persoane care foloseau calculatorul. La acea vreme, un singur computer era adesea împărțit între membrii unei familii. Browserul salva automat paginile vizitate, căutările și anumite informații despre utilizatori, astfel încât acestea puteau fi accesate ulterior, scrie Profit.ro.

Navigarea privată a fost concepută pentru a rezolva această problemă. În 2008, Google a lansat Chrome, browser care a contribuit la popularizarea denumirii Incognito. În timp, și alte browsere au introdus funcții asemănătoare.

Ce se întâmplă când deschizi o fereastră Incognito

Spre deosebire de navigarea obișnuită, modul privat creează o sesiune separată, care nu păstrează istoricul local după închiderea tuturor ferestrelor respective. În timpul utilizării, browserul poate stoca temporar module cookie și alte date necesare funcționării site-urilor. Acestea sunt eliminate, în mod normal, la încheierea sesiunii private. Google precizează că, pentru închiderea completă a unei sesiuni Incognito, trebuie închise toate ferestrele deschise în acest mod. Închiderea unei singure file nu înseamnă neapărat că sesiunea s-a terminat.

Totuși, anumite informații rămân pe dispozitiv. Fișierele descărcate nu sunt șterse automat, iar marcajele salvate în browser continuă să fie disponibile.

Navigarea privată nu înseamnă anonimat pe internet

Una dintre cele mai răspândite confuzii este că folosirea modului Incognito împiedică orice formă de monitorizare online. În realitate, protecția oferită de această funcție are limite. Site-urile accesate pot colecta în continuare informații despre vizitatori. Dacă utilizatorul se conectează la un cont personal, platforma îi poate asocia activitatea cu acel cont, indiferent de modul de navigare folosit.

De asemenea, Incognito nu ascunde automat adresa IP. Furnizorul de internet sau administratorul unei rețele de serviciu ori școlare poate avea în continuare acces la anumite informații despre trafic.