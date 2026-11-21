Bulgaria pregătește o campanie națională pentru identificarea persoanelor care nu muncesc și nici nu își caută un loc de muncă. Începând din 2027, echipe mobile vor merge la domiciliul acestora pentru a le oferi sprijin în găsirea unui loc de muncă. Măsura vine în contextul în care peste un milion de bulgari sunt inactivi economic.

Ministrul bulgar al Muncii și Politicii Sociale, Natalia Efremova, a anunțat că autoritățile vor încerca să afle de ce o parte a populației nu participă la piața muncii, scrie Novinite. Pentru identificarea acestor persoane, guvernul pregătește un registru electronic în care vor fi centralizate informații de la mai multe instituții. Printre acestea se numără sistemul de educație și serviciile de evidență a populației.

După stabilirea adreselor, echipe formate din reprezentanți ai mai multor instituții vor lua legătura direct cu persoanele identificate. Cei interesați să lucreze vor putea participa gratuit la cursuri de calificare sau reconversie profesională. De asemenea, vor primi ajutor pentru găsirea unui angajator, iar unele programe de formare vor oferi și burse. Autoritățile pregătesc și două servicii digitale, un birou virtual de ocupare a forței de muncă și un instrument de orientare profesională. Acesta din urmă îi va ajuta pe oameni să identifice meseriile potrivite în funcție de abilitățile și interesele lor.

Peste un milion de bulgari sunt în afara pieței muncii

Potrivit Institutului Național de Statistică din Bulgaria, în trimestrul al treilea din 2026, aproximativ 1,06 milioane de persoane cu vârste între 15 și 64 de ani erau inactive economic. Acestea reprezentau 26,9% din populația aceleiași categorii de vârstă.

De altfel, 42,4% dintre persoanele inactive din Bulgaria urmau o formă de educație sau pregătire profesională. Alte 16.900 de persoane erau considerate descurajate.

În același trimestru, rata șomajului în Bulgaria a coborât la 3,1%, în timp ce rata de ocupare a populației cu vârste între 15 și 64 de ani a ajuns la 70,8%, în scădere cu 0,6 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut. Autoritățile bulgare încearcă astfel să atragă mai mulți oameni pe piața muncii, pe fondul deficitului de personal și al schimbărilor demografice.

Planul nu este însă unul nou. Crearea registrului a fost anunțată încă din iunie 2025, iar echipele ar fi trebuit să înceapă activitatea în următoarele luni. Implementarea a fost amânată.

Cum arată situația în România. Peste jumătate de milion de șomeri

Și România se confruntă cu probleme legate de ocuparea forței de muncă. În primul trimestru din 2026, România avea o populație activă de aproximativ 8,2 milioane de persoane. Dintre acestea, 7,66 milioane erau ocupate, iar 536.200 erau șomeri. Rata șomajului a ajuns la 6,5%, în creștere cu 0,2 puncte procentuale față de ultimul trimestru din 2025. În același timp, rata de ocupare a persoanelor cu vârste între 15 și 64 de ani era de 62,6%, fără modificări față de trimestrul precedent.

Diferențele sunt vizibile și între femei și bărbați. În timp ce 71% dintre bărbații de vârstă activă erau ocupați, procentul cobora la 53,9% în cazul femeilor.

O altă discrepanță apare între mediul urban și cel rural. Rata de ocupare era de 69,5% în orașe, comparativ cu numai 55,3% în mediul rural.

Tinerii reprezintă una dintre categoriile cele mai afectate de șomaj. Potrivit INS, rata șomajului în rândul persoanelor active cu vârste între 15 și 24 de ani a ajuns la 27,4% în primele trei luni din 2026.

Totodată, șomajul era considerabil mai ridicat în mediul rural, unde atingea 10,3%, față de 3,5% în orașe.