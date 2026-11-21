Un taxi zburător electric, care funcționează fără pilot, a transportat un pasager în timpul unui zbor demonstrativ organizat vineri, 20 noiembrie, în Japonia. Aeronava, produsă de o companie chineză, a decolat vertical și a parcurs un traseu prestabilit, fără intervenție umană. Testul a avut loc în prefectura Yamanashi, în apropierea Muntelui Fuji, potrivit Euronews.

Aeronava EH216-S, construită de compania chineză EHang, are două locuri și este propulsată de 16 rotoare. Aceasta poate decola și ateriza vertical, fără să aibă nevoie de o pistă convențională.

În timpul demonstrației, aparatul de zbor a parcurs 380 de metri de-a lungul pistei unei academii din prefectura Yamanashi. La bord s-a aflat un singur pasager. Ulterior, organizatorii au efectuat un al doilea zbor, de această dată fără nicio persoană la bord. Aeronava a parcurs 1.800 de metri deasupra râului Kamanashi, aflat în apropiere.

Taxiul zburător poate parcurge 30 de kilometri cu o singură încărcare

Modelul EH216-S este complet electric și poate atinge o viteză maximă de 120 km/h. Autonomia sa este de aproximativ 30 de kilometri cu o singură încărcare. Demonstrația a urmărit să prezinte publicului posibilitățile oferite de transportul aerian urban și să testeze utilizarea acestor aeronave pentru deplasări pe distanțe scurte în Japonia.

Taxiurile zburătoare ar putea deveni, în viitor, o alternativă la transportul rutier, mai ales în orașele aglomerate.

Totuși, introducerea lor în serviciile comerciale depinde de rezolvarea mai multor probleme. Printre acestea se numără obținerea autorizațiilor, respectarea cerințelor de siguranță și dezvoltarea infrastructurii necesare operării aeronavelor.