Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a fost înlăturată, sâmbătă, de la conducerea Organizației Femeilor Liberale, au declarat surse politice pentru Cotidianul. Decizia vine în contextul în care Pauliuc este una dintre principalele voci critice la adresa lui Ilie Bolojan. Ea a votat inclusiv pentru susținerea guvernului Adrian Veștea, contrar deciziei PNL.

UPDATE 16.30: Nicoleta Pauliuc susține că rămâne președinta Organizației Femeilor Liberale (OFL). Senatoarea invocă regulamentul organizației, potrivit căruia o decizie de revocare din funcție poate fi luată doar de Congres, nu de Biroul Politic Național al OFL. „Voi contesta hotărârea de astăzi a BPN al OFL pe căile prevăzute de statut și de lege”, scrie senatoarea PNL.

„Cunosc prea multe femei extraordinare în acest partid, care au construit organizații, au câștigat alegeri, au crescut copii, au avut grijă de părinți și au găsit puterea să facă politică într-o lume în care, de multe ori, trebuie să muncească de două ori mai mult pentru a fi ascultate. Ele merită mai mult decât să fie prinse în răfuielile interne ale partidului.

Astăzi, BPN al Organizației Femeilor Liberale a votat o propunere de demitere a mea din funcția de președintă. Este al șaselea episod de sancționare și presiune politică din ultimele luni, toate pornite de la același lucru: am votat pentru învestirea unui prim-ministru liberal și am cerut instanței să verifice legalitatea unor decizii ale conducerii partidului.

Statutul PNL prevede o singură sancțiune pentru o faptă, în funcție de gravitatea ei. Eu nu consider că am greșit, dar am ajuns la șase sancțiuni pentru același lucru.

Regulamentul OFL e clar: președinta e aleasă de Congres și numai Congresul o poate demite. Până atunci, rămân președinta Organizației Femeilor Liberale. Apa trece, pietrele rămân”, a scris Nicoleta Pauliuc.

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Decizia de înlăturare a Nicoletei Pauliuc a fost luată cu 42 de voturi pentru, două împotrivă și o abținere Locul lui Pauliuc va fi luat interimar de deputata Geanina Pistru, spun sursele citate. Ea a obșinut primul mandat în 2024, susținută de organizația PNL Arad condusă de Gheorghe Falcă.

Nicoleta Pauliuc, una dintre contestatarele lui Ilie Bolojan

Senatoare aleasă în circumscripția Ilfov, Nicoleta Pauliuc face parte din gruparea liberală apropiată de PSD din jurul lui Hubert Thuma, liderul CJ Ilfov. Ambii contestă actuala conducere a partidului și îl susțin pe Alin Tișe, președintele CJ Cluj, pentru funcția de președinte al PNL.

Numele senatoarei a fost vehiculat ca posibil ministru al Afacerilor Interne în guvernul condus de Adrian Veștea.

Printr-o postare pe o rețea de socializare, după ce președintele PNL, Ilie Bolojan, le-a acordat un termen de zece zile pentru retragerea contestațiilor din instanță referitoare la votul pentru guvernul Veștea, Nicoleta Pauliuc a spus că „a avut în viață lupte mult mai grele decât o dispută cu un președinte de partid”.

„Am învins cancerul. Așa că va trebui să mă iertați dacă amenințările dumneavoastră nu mă impresionează (…) Când am candidat din partea PNL, în Ilfov, nu am candidat cu ajutorul lui Ilie Bolojan. Nu le-am promis oamenilor că voi ridica mâna la comandă”, a transmis senatoarea PNL.