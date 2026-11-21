Gazetarul Cristian Tudor Popescu lansează un nou atac la adresa premierului Luca Niculescu, după ce acesta i-a delegat atribuții de avizare a proiectelor de acte normative la mai multe ministere vicepremierului Marian Neacșu (PSD). CTP ironizează și faptul că șeful Executivului nu a mai participat la reuniunea de la Berlin, întrebându-se dacă Luca Niculescu nu a devenit „primul sinecurist al țării”.

Într-un text intitulat ironic „Comasarea lu domnu Luca”, Cristian Tudor Popescu pune sub semnul întrebării rolul pe care îl mai are premierul în conducerea Executivului.

„Comasarea lu domnu Luca

Domnu Luca i-a cedat lui M. Neacșu toate atribuțiile de conducere a guvernului. De voie bună și silit de nimeni… Iar când să iasă și el până la Berlin, un oraș frumos, a primit un „Pe loc repaus!” de la N. Dan, „că merg eu!”.

Întrebat fiind, domnu Luca a fredonat: „Politica externă e domeniul președintelui”.

Bun așa. Dar se ivesc niște întrebări:

Pentru ce munci mai e plătit domnu Luca?

Este d-sa primul sinecurist al țării?

Dacă da, „în marja” (cum iarășilea zic madmuzoaicele de televizor) reducerii cheltuielilor statului, n-ar trebui să fie comasat domnu Luca de către premierul Neacșu?

Mă bântuie ideea că astăzi referințele culturale sperie și îndepărtează cititorii. De aceea, scot în afara textului despre domnu Luca aceste cuvinte shakespeareiești (aolo, ce cuvânt!…) ale lui Richard al II-lea, ce-mi vin în minte:

„O, that I were a mockery king of snow

Standing before the sun of Bolingbroke

To melt myself away in water drops”.

O, de-aș fi un rege de zăpadă, bufon

Stând dinaintea soarelui Bolingbroke

Să mă topesc cu totul în picături de apă”, a scris gazetarul Cristian Tudor Popescu pe pagina sa de Facebook.