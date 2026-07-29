Aproximativ 74.000 de locuințe din România sunt închiriate prin Airbnb și Booking. Piața continuă să crească

Aproximativ 74.000 de locuințe și camere din România sunt oferite spre închiriere pe termen scurt, prin platforme precum Airbnb și Booking. Numărul a crescut cu 7,8% într-un an, potrivit unui raport analizat de Profit.ro.

România a înregistrat a treia cea mai mare creștere a ofertei dintre piețele europene care aveau cel puțin 50.000 de unități disponibile la sfârșitul lunii mai. Creșteri mai mari au fost raportate doar în Polonia, unde oferta a urcat cu 8,9%, și în Cehia, cu 8%. Datele arată o diferență mare între numărul spațiilor disponibile pe platforme și cel al locuințelor înregistrate oficial.

În spațiul public au fost prezentate anterior date potrivit cărora la ANAF figurează puțin peste 18.000 de locuințe închiriate prin astfel de platforme. Numărul total al anunțurilor active este însă mult mai mare și poate include proprietăți care nu sunt declarate autorităților. În București ar fi disponibile între 5.000 și 6.000 de locuințe pe Airbnb. Cele mai multe se află în zone centrale, precum Cișmigiu, Centrul Civic și Centrul Istoric.

Oferta europeană a ajuns la 5,4 milioane de unități

La nivel european, aproximativ 5,4 milioane de locuințe erau disponibile pentru închiriere pe termen scurt în luna mai. Oferta a crescut cu 3% față de aceeași perioadă a anului trecut. Spania și Turcia au fost singurele piețe mari care au înregistrat scăderi. În Spania, oferta s-a redus cu 12,5%, până la aproximativ 475.000 de unități. Scăderea vine într-o perioadă în care autoritățile încearcă să limiteze închirierile turistice în mai multe orașe.

În același timp, prețul mediu plătit de turiști pentru o noapte, cu taxe și comisioane incluse, a crescut în Spania cu aproape 24% în aprilie și mai. Turcia a avut cea mai mare reducere a ofertei, de 36,7%. Autoritățile au introdus reguli mai stricte pentru acordarea licențelor. Platformele trebuie acum să verifice numărul licenței turistice pentru fiecare proprietate publicată.

În întreaga Europă, prețul mediu brut pentru o noapte a crescut cu 13,3% în aprilie și mai. Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate în Polonia, cu 50,4%, și Ungaria, cu 43%. Au urmat Andorra, Grecia, Cipru și Austria. Monaco, Islanda și Elveția au rămas printre cele mai scumpe destinații. La polul opus s-au aflat mai multe state mici din Europa de Est. În Monaco, prețul mediu a fost de peste opt ori mai mare decât în Macedonia de Nord, una dintre cele mai accesibile destinații analizate.

Noi reguli pentru proprietarii din România

Din luna mai, România aplică o nouă etapă de reglementare a închirierilor prin platforme precum Airbnb și Booking. Regulile îi vizează și pe proprietarii care închiriază ca persoane fizice, fără PFA sau firmă. Regulamentul european 2024/1028 prevede introducerea unui sistem de înregistrare pentru gazde și unitățile de cazare. Fiecare proprietate ar urma să primească un număr unic.

Statele membre trebuie să creeze și un punct digital unic. Prin acesta vor fi transmise autorităților datele despre activitatea gazdelor, colectate de platformele online. Asociația pentru Turism și Închiriere Proprietăți susține că regulile apar după mai mulți ani de creștere rapidă. O parte a pieței funcționează în continuare în afara cadrului fiscal și administrativ. Controalele făcute de Fisc în cazul veniturilor obținute prin Airbnb și Booking au identificat sume importante care nu fuseseră declarate.

Apartamentele de închiriat, peste pensiunile turistice

Datele Institutului Național de Statistică arată că apartamentele și camerele de închiriat au devenit o componentă importantă a turismului românesc. În 2025, România a avut o capacitate totală de cazare de 99,7 milioane de locuri-zile. Hotelurile au rămas pe primul loc, cu 51,1 milioane de locuri-zile, adică 51,2% din total.

Apartamentele și camerele de închiriat s-au situat pe poziția a doua. Acestea au avut o capacitate de 14,4 milioane de locuri-zile, reprezentând 14,4% din piață.

Segmentul a depășit pensiunile agroturistice, care au avut o pondere de 13,7%, și pensiunile turistice, cu 8,4%.

Datele arată că proprietarii care își promovează locuințele pe platforme digitale au ajuns să ofere anual aproximativ 14 milioane de nopți potențiale de cazare.

CITEȘTE ȘI