ANAF lansează o campanie amplă pentru veniturile nedeclarate. Sunt vizate inclusiv câștigurile din străinătate

ANAF va începe să emită decizii de impunere pentru persoane fizice care nu au declarat venituri obținute în perioada 2021-2024, potrivit Profit.ro. Campania ar urma să se desfășoare până la finalul lunii octombrie și ar putea viza sute de mii de contribuabili, inclusiv români care au avut venituri în alte state UE.

Deciziile de impunere vor fi emise pentru venituri care trebuiau declarate prin Declarația Unică. Potrivit Profit.ro, ANAF a primit în ultimele luni volume mari de date de la autorități fiscale din alte state membre UE. Printre țările menționate se află și Spania.

Campania începe cu anul 2021 și ar urma să se încheie, la final de octombrie, cu anul fiscal 2024. Pentru anul 2025, Fiscul nu ar fi primit încă informații similare din străinătate. Datele transmise către ANAF sunt, în general, sumare. Ele pot include CNP-ul românesc, veniturile obținute, anul și, în unele cazuri, tipul veniturilor.

Printre veniturile identificate se numără cele obținute din închirieri prin platforme precum Booking sau Airbnb, dar și venituri din criptomonede.

Risc pentru românii care au plecat în străinătate

Campania poate afecta și români care s-au mutat în alte state UE și au plătit acolo taxe pentru veniturile obținute. Problema apare dacă aceștia nu și-au declarat schimbarea rezidenței fiscale în România.

Dacă ANAF primește date despre o persoană, dar nu găsește în evidențele proprii schimbarea rezidenței fiscale, instituția trebuie să înceapă procedura de impunere. Înainte de decizia propriu-zisă, contribuabilul este notificat. Persoanele care au plătit taxe în străinătate, dar apar în continuare ca rezidenți fiscali în România, vor trebui să își clarifice situația.

Consultantul fiscal Cornel Grama a declarat pentru Profit.ro că cei aflați în această situație ar trebui să acționeze rapid.

„Trebuie să depună în România declarația de rezidență fiscală, ca să își lămurească situația. Este vorba despre niște volume de informații pe care Fiscul le-a obținut despre unii contribuabili, inclusiv ca urmare a procesului de digitalizare. Trebuie menționat, că dacă te conformezi voluntar, se anulează decizia de impunere, dar dacă nu, aceasta este executorie. Toți contribuabilii aflați în această situație trebuie să verifice, să contacteze ANAF dacă e cazul, precum și un contabil sau consultant fiscal dacă nu se descurcă singuri, însă situația fiscală trebuie lămurită”, a declarat consultantul fiscal Cornel Grama.

Deciziile de impunere încep cu veniturile din 2021

ANAF a anunțat că, începând cu 27 iulie 2026, va emite decizii de impunere din oficiu pentru persoane fizice care au obținut venituri în 2021 și nu au depus Declarația Unică. Sunt vizate și cazurile în care contribuabilii au depus declarația, dar nu au trecut toate veniturile.

„Începând cu data de 27 iulie 2026, se vor emite “Decizii de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice pentru anul 2021”, în conformitate cu prevederile art. 107 alin.(1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Măsura vizează contribuabilii care nu au depus declarația unică (D212), sau pentru care au fost identificate noi surse de impunere/erori în depunerea acestora, așa cum rezultă din notificările privind nedepunerea la termen a declarației de impunere, comunicate către contribuabili prin Spațiul Privat Virtual sau prin poștă. Rugăm contribuabilii să verifice aceste notificări primite și, dacă consideră că există inadvertențe față de situația reală, să se prezinte la sediul organului fiscal în a cărui rază teritorială au domiciliul, pentru clarificarea situației fiscale”, a transmis ANAF.

Codul de Procedură Fiscală permite ANAF să stabilească din oficiu creanțe fiscale dacă un contribuabil nu depune declarația de impunere. Măsura nu poate fi luată înainte de trecerea unui termen de 15 zile de la notificarea contribuabilului. Contribuabilul poate depune declarația de impunere în termen de 60 de zile de la comunicarea deciziei. În acest caz, decizia emisă din oficiu este anulată de organul fiscal.

Potrivit sursei citate, numărul deciziilor ar putea ajunge la nivelul sutelor de mii pe an. În unele cazuri, aceeași persoană poate fi vizată pentru mai mulți ani fiscali. Într-un singur an, doar pentru județul Cluj, ANAF ar fi primit informații despre venituri nedeclarate pentru aproximativ 60.000 de persoane.

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