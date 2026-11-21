Pământul are, pentru o perioadă limitată, un al doilea satelit natural. Este vorba despre un asteroid cu diametrul de aproximativ doi metri, capturat de gravitația planetei noastre în luna aprilie. Corpul ceresc, denumit 2026 QQ8, ar urma să părăsească sfera de influență gravitațională a Pământului la începutul lunii decembrie, relatează CNN.

Asteroidul a fost descoperit în luna august de astronomul maghiar Krisztián Sárneczky. Dimensiunile sale reduse au făcut dificilă identificarea, cercetătorii luând inițial în calcul posibilitatea ca acesta să fie un satelit artificial scos din uz sau un fragment de deșeu spațial.

După câteva săptămâni de observații, astronomii au confirmat originea naturală a obiectului, care a primit denumirea oficială 2026 QQ8 la sfârșitul lunii octombrie.

Cum ajunge Pământul să aibă o a doua Lună

Matthew Payne, directorul Centrului pentru Planete Minore al Uniunii Astronomice Internaționale, a explicat pentru CNN că asemenea fenomene nu sunt atât de rare pe cât s-ar putea crede.

Asteroizii care se apropie de Pământ cu o viteză suficient de redusă pot fi influențați de atracția gravitațională a planetei și a Lunii, ajungând să orbiteze temporar în jurul Terrei.

Majoritatea acestor corpuri cerești trec însă neobservate, din cauza dimensiunilor foarte mici și a dificultăților de detectare.

Există vreun pericol pentru Pământ?

Potrivit specialiștilor consultați de CNN, asteroidul 2026 QQ8 nu reprezintă un pericol pentru planeta noastră. Chiar dacă ar pătrunde în atmosfera terestră, acesta s-ar dezintegra fără să provoace pagube.

Astronomii estimează că „mini-Luna” își va continua călătoria în jurul Soarelui după ce va scăpa de atracția gravitațională a Pământului, la începutul lunii decembrie.