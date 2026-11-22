Prețul benzinei standard a coborât sub pragul de 9 lei pe litru la o stație de alimentare din Cluj-Napoca. La nivel național, șoferii plătesc duminică, 22 noiembrie, în medie 9,05 lei pentru un litru de benzină și 10,53 lei pentru unul de motorină, potrivit datelor pretcarburant.ro.

Cea mai ieftină benzină din Cluj-Napoca se comercializează la o stație, la prețul de 8,99 lei pe litru, în timp ce cea mai ieftină motorină se găsește la o benzinărie din Nădlac.

În județul Cluj, prețul mediu al benzinei este de 9,08 lei pe litru, cel al motorinei de 10,54 lei, iar al GPL de 4,87 lei.

Cât costă carburanții în Capitală

În Capitală, benzina standard se comercializează la un preț mediu de 9,09 lei pe litru, motorina la 10,53 lei, iar GPL la 4,82 lei.

Cea mai ieftină benzină din București se comercializează cu 9,05 lei pe litru.

Județele cu cei mai ieftini carburanți

Cele mai mici prețuri medii județene la benzină se înregistrează în Covasna, Gorj, Ialomița și Tulcea, unde litrul costă 9,06 lei. La polul opus se află județele Bihor, Dâmbovița, Sibiu și Timiș, cu un preț mediu de 9,09 lei pe litru.

În cazul motorinei, prețurile medii la nivel de țară variază între 10,52 și 10,54 lei pe litru.