DIICOT pune din nou sechestru pe apartamentele NORDIS din Mamaia. Curtea de Apel București l-a anulat săptămâna trecută

Procurorii DIICOT au pus din nou sechestru asigurator pe apartamentele Nordis din Mamaia, ridicat săptămâna trecută de Curtea de Apel București.

Procurorii au dispus luarea măsurii sechestrul asigurător asupra a 184 de imobile – 155 apartamente, 8 parcări, 4 spații comerciale, un subsol și 2 boxe, nefinalizate – și 14 terenuri. Valoarea lor este de 12.038.908,96 euro, conform grilelor notariale, dar sechestrul trebuie să acopere suma de 58 milioane de euro.

Toate aparțin societății comerciale Nordis, care este cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată, spun procurorii.

Instanța a ridicat sechestrul

Pe 15 octombrie, Curtea de Apel București a decis ridicarea sechestrului asigurător pe apartamentele Nordis din Mamaia. Instanța a admis contestațiile Nordis Management și Nordis Mamaia, dar a respins contestația lui Vladimir Ciorbă împotriva măsurii sechestrului asigurator.

Sechestrul era instituit asupra mai multor apartamente din Mamaia care ar valora peste 100 de milioane de euro.

Între timp, procurorii DIICOT au extins urmărirea penală față de Laura Vicol, fiind cercetată acum și pentru spălare de bani, fals în declarații și complicitate la înșelăciune.

Vicol a completat „necorespunzător” declarațiile de avere

DIICOT precizează că, în perioada 2020-2025, în calitate de deputat în Parlamentul României, Vicol ar fi completat necorespunzător declarațiile de avere, în privința veniturilor, datoriilor, împrumuturilor acordate, a cadourilor și a altor avantaje.

Scopul ar fi fost acela de „a se sustrage de la orice formă de răspundere juridică față de fondurile încasate din patrimoniul unor societăți din cadrul unui grup, direct sau indirect, ascunderea unor surse ilicite de venit și evitarea controlului de integritate.”

Anchetatorii au identificat venituri de peste 15,6 milioane de lei din salarii, dividende și returnări de împrumuturi, care nu au fost menționate în declarațiile de avere.

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