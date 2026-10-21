Cea mai mare rețea de cinematografe din România, Cinema City, a decis să nu introducă în programele sale documentarul israelian „NAZA”, o producție ce analizează acțiunile armatei israeliene în Fâșia Gaza. În timp ce pelicula rulează în alte 22 de săli din țară, operatorul rețelei invocă un principiu strict de neutralitate și imparțialitate politică.

Rețeaua Cinema City a refuzat să introducă în grila sa de difuzare documentarul israelian „NAZA”, axat pe operațiunile militare desfășurate de armata israeliană în Fâșia Gaza. În prezent, filmul este proiectat în 22 de cinematografe din 14 orașe din România, fiind inclus în programele unor rețele naționale precum Cineplexx și Happy Cinema. Totuși, cel mai mare operator de pe piața locală, Cinema City România SRL — care administrează 30 de multiplexuri cu 273 de săli și aproape 48.378 de locuri —, a declinat distribuția acestei producții.

Motivația oficială a distribuitorului

Compania Bad Unicorn SRL, distribuitorul oficial al documentarului în România, a precizat, potrivit HotNews, că a propus proiectarea filmului tuturor operatorilor de cinematografe din țară. Deși mai mulți parteneri din industrie au refuzat pelicula susținând că subiectul este „prea politic” sau că un documentar independent nu prezintă potențial financiar, Cinema City a transmis o explicație oficială directă.

Reprezentanții Cinema City au justificat decizia prin politica internă a companiei:

„Cinema City este o companie neutră și apolitică, care își păstrează imparțialitatea față de subiectele și opiniile prezentate în producțiile cinematografice. În cazul filmului «Naza», alegerea de a nu-l difuza respectă același principiu și nu reprezintă o poziționare politică sau o evaluare a tematicii ori a mesajului filmului”.

Solicitați de jurnaliști pentru precizări suplimentare, reprezentanții agenției de PR Ran Communication au reiterat poziția rețelei:„Cinema City este o companie neutră, apolitică, iar selecția filmelor respectă principiul imparțialității față de subiectele și opiniile prezentate.

Decizia de a nu include documentarul «Naza» în program nu reprezintă o poziționare față de tematica acestuia și nu are legătură cu acționariatul companiei. Au mai fost filme sau documentare care nu s-au difuzat la Cinema City. Nici «20 de zile în Mariupol» nu s-a difuzat”.

Subiectul documentarului

Producția „NAZA” este un documentar realizat de publicația britanică The Guardian și regizat de jurnaliștii israelieni de investigație Yuval Abraham și Rachel Szor. Cei doi cineaști au fost recompensați în 2025 cu Premiul Oscar pentru documentarul „No Other Land”, ce reflecta distrugerea unei comunități din Cisiordania.

Numele „NAZA” reprezintă acronimul unei expresii din limba ebraică ce se traduce prin „daune colaterale”, termen utilizat în planificarea militară pentru a stabili pragul maxim acceptat de victime civile.

Filmat pe acoperișurile din Tel Aviv, documentarul include interviuri cu 24 de soldați israelieni implicați în operațiunile aeriene și terestre desfășurate în Fâșia Gaza începând cu octombrie 2023. Conform datelor furnizate de agenția ONU UNRWA, conflictul din Gaza s-a soldat în trei ani de confruntări cu peste 73.000 de decese și peste 174.000 de răniți.

În septembrie 2026, „NAZA” a fost distins cu Premiul Special al Juriului la Festivalul Internațional de Film de la Veneția. În Israel, producția a generat reacții critice din partea autorităților: premierul Benjamin Netanyahu a solicitat anchetarea penală a militarilor intervievați, iar ministrul culturii, Miki Zohar, a menționat posibilitatea retragerii cetățeniei celor doi regizori. Premierul Netanyahu este vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională sub acuzația de crime împotriva umanității.

Structura acționariatului Cinema City România

Firma Cinema City România SRL este controlată în proporție de 90% de entitatea olandeză Cinema City Holding BV, iar 10% din acțiuni aparțin companiei maghiare I.T. Magyar Cinema KFT.

Din anul 2019, administrarea societății este asigurată de doi executivi: Yakov Borover (cetățean israelian) și Guy Rorlich (cetățean polonez). Pentru anul financiar 2025, societatea a raportat o cifră de afaceri de 353 de milioane de lei (aproximativ 66 de milioane de euro) și un profit net de 67 de milioane de lei (peste 12,5 milioane de euro).