Cristela Georgescu se plânge de problemele financiare ale familiei. De la „financiar avem tot ce ne trebuie” la vândut mașini

Cristela Georgescu susține că familia sa a fost nevoită să vândă una dintre mașini pentru a face față cheltuielilor, după problemele judiciare ale soțului ei. Declarațiile vin însă în antiteză cu istoricul financiar al familiei. În jurul soților se discută despre tranzacții imobiliare de sute de mii de euro. Mai mult, fostul candidat la prezidențiale, ar fi putut fi norocosul proprietar al unei vile de lux în Toscana, estimată la 1,2 milioane de euro, potrivit investigației procurorilor.

Invitată în emisiunea „Marius Tucă Show”, Cristela a explicat că sechestrul pus de procurorii DIICOT pe bunurile și conturile soțului său le-a afectat viața. Întrebată din ce bani trăiesc, soția fostului candidat la prezidențiale a precizat că propriile conturi nu au fost blocate.

„Nu, pe numele meu nu au blocat nimic. Și acolo am niște resurse, bineînțeles.”

Cristela a susținut că economiile provin din perioada în care ocupa funcții executive în corporații. Ea spune că a fost întotdeauna atentă la bani și că obișnuia să economisească o parte din salariu.

„Deci, în primul rând, când iei salariul, nu plătești, nu plătești cizmarul, croitorul. Te plătești pe tine. 10% cel puțin pui deoparte. Și să ai tot timpul pus deoparte, dacă ai posibilitatea, și aveam pus deoparte salariul pe un an.”

Totodată, aceasta a criticat întrebările privind veniturile familiei, pe care le consideră nepotrivite.

„Și acest gen de întrebare, să știți, mi se pare că nu face deloc cinste. Adică nu mi-e rușine că nu am dat un răspuns, dar mi-e rușine de întrebarea pe care o tot repet obsesiv.”

Soția lui Călin Georgescu a invocat și declarația de avere depusă de acesta la alegerile prezidențiale din 2024. Ea a sugerat că documentul ar putea lămuri situația financiară a familiei.

„Ce aveam noi atunci și ce avem noi acum? Inclusiv una dintre mașini nu mai este.”

Întrebată dacă autoturismul a fost vândut, aceasta a confirmat.

Săracii oameni bogați

Sărăcia evocată de Cristela Georgescu se bate cap în cap cu informațiile apărute în spațiul public despre banii din conturile familiei. Deși acum aflăm că soții Georgescu au fost nevoiți să renunțe la o mașină, în urmă cu doar un an Călin Georgescu nu părea să aibă asemenea griji. Fostul candidat căuta o „vilă” într-o regiune deloc ieftină, Toscana. Una dintre variantele discutate costa 1,2 milioane de euro și avea inclusiv o anexă pentru servitori, după cum rezultă din stenogramele procurorilor.

Potrivit stenogramelor din dosarul DIICOT, Călin Georgescu discuta în mai 2025 cu omul de afaceri Ionel Rusen despre posibilitatea de a se muta în Italia. Fostul candidat avea deja în minte zonele în care ar fi vrut să locuiască și căuta o proprietate retrasă. În privința banilor, Georgescu părea liniștit.

„Financiar avem tot ce ne trebuie.”

Într-o altă discuție, Rusen i-a prezentat o proprietate de aproximativ 1,2 milioane de euro.

Un alt element care contrazice teza soției lui Călin Georgescu este chiar declarația de avere.

Potrivit declarației de avere depuse de Călin Georgescu pe 1 octombrie 2024, familia avea două depozite la OTP Bank. Unul era de 100.000 de euro, iar celălalt de 164.000 de euro. În total, 264.000 de euro în economii, fără a lua în calcul proprietățile imobiliare.

În același document, Georgescu declara un teren intravilan de 3.903 metri pătrați în județul Brașov, cumpărat în 2022. La secțiunea destinată clădirilor, fostul candidat a trecut aceleași informații ca la terenuri.

La capitolul autoturisme figura o Toyota Yaris fabricată în 2022.

În realitate, Călin Georgescu a circulat și cu autoturisme mult mai scumpe decât Toyota declarată. În 2024, acesta a folosit inclusiv un Mercedes-Benz GLE Coupe, model de lux estimat la 100.000-150.000 de euro. Potrivit procurorilor, autoturismul era închiriat și pus la dispoziția lui Georgescu prin intermediul unor apropiați ai lui Horațiu Potra. Chiria lunară, de aproximativ 16.900 de lei, era plătită de Potra.

Revenind la veniturile oficiale, Călin Georgescu declarase în 2024 un salariu anual de 72.000 de lei de la Universitatea din Pitești. Soția sa raportase venituri salariale de 25.458 de lei. Ulterior, fostul candidat și-a suspendat contractul de muncă, începând din noiembrie 2024, la propria solicitare.

În martie 2026, întrebat din ce bani trăiește, Georgescu a oferit un răspuns care nu a clarificat situația financiară a familiei.

„Dumnezeu ne ține pe toți.”

Între timp, Cristela Georgescu continuă să comercializeze cursuri și materiale educaționale pe propriul site. Unele sunt listate la prețuri de 1.700 sau chiar 1.900 de lei.

Potrivit datelor financiare publice, firma Cristela Georgescu Education SRL a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 283.597 de lei și un profit net de 25.727 de lei. În 2025, cifra de afaceri a scăzut la 79.139 de lei, iar societatea a raportat pierderi de 18.310 lei.

În octombrie 2026, DIICOT a instituit sechestru pe mai multe conturi bancare ale lui Călin Georgescu. Potrivit surselor judiciare, în acestea s-ar afla aproximativ 100.000 de euro.

De la o vilă la alta, prin Austria și România. Tranzacții de sute de mii de euro

O investigație RISE Project arată că soții Georgescu au realizat tranzacții imobiliare de milioane de euro în România și Austria.

În 2011, Cristela Georgescu a încasat aproximativ un milion de euro din vânzarea unei vile din Corbeanca. Cumpărătorul era Husein Ozghen, un om de afaceri apropiat grupării conduse de Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu la Constanța. Proprietatea fusese cumpărată în 2006 pentru 250.000 de euro, potrivit unui contract prezentat ulterior jurnaliștilor RISE.

Tot în 2011, familia a început investițiile imobiliare în Austria. Mai întâi, soții Georgescu au cumpărat o proprietate în apropiere de Viena, pentru 110.000 de euro.

Câteva luni mai târziu, au achiziționat o vilă în localitatea Alland, situată la aproximativ 30 de kilometri de capitala Austriei. Prețul a fost de 410.000 de euro. Proprietatea a fost vândută în 2017 pentru 950.000 de euro.

După numai câteva zile, soții Georgescu au cumpărat o altă casă, de această dată în Günselsdorf. Noua locuință avea teren și piscină și a costat 530.000 de euro. În 2021, familia a vândut și această proprietate, pentru 599.000 de euro.

Nici revenirea în România nu a însemnat sfârșitul investițiilor.

În 2022, soții Georgescu au cumpărat o proprietate în Viștea de Sus, județul Brașov, cu un teren de aproximativ 3.900 de metri pătrați.

În același an, au achiziționat și un teren de aproximativ 7.000 de metri pătrați în județul Argeș. Acesta a fost vândut în februarie 2024 pentru 100.000 de euro.

La sfârșitul lunii octombrie 2024, familia a cumpărat vila cu etaj din Mogoșoaia. Potrivit valorii corectate ulterior de RISE Project, tranzacția a fost de aproximativ 280.000 de euro. Imobilul a fost pus sub sechestru de DIICOT în septembrie 2026, în dosarul în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Anchetatorii investighează un presupus prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

În timpul perchezițiilor din septembrie, procurorii au verificat inclusiv pereții, tavanele și podelele vilei. În locuință au fost găsite între 4.000 și 5.000 de euro în numerar.

Campania electorală de zero lei. În jurul lui Călin Georgescu, banii nu au lipsit

Modestia afișată de familia Georgescu nu este o noutate. În campania prezidențială din 2024, Călin Georgescu susținea cu atâta convingere că nu a cheltuit niciun leu pentru promovare, încât aproape că s-ar fi jurat pe roșu. Asta dacă n-ar fi făcut din credință una dintre temele centrale ale discursului său.

Atunci, Călin Georgescu a reușit performanța de a declara oficial zero lei venituri și zero lei cheltuieli electorale, deși promovarea sa în mediul online a fost extrem de intensă.

Situația a atras atenția organizației Expert Forum, care a sesizat AEP. Experții considerau neverosimil ca o campanie prezidențială să nu implice nicio cheltuială.

Într-o analiză prezentată de Euronews România, experta în securitate cibernetică Chris Kubecka estima la aproximativ 200.000 de euro costurile promovării online a lui Călin Georgescu. Documentele declasificate ulterior de SRI au indicat însă și sume mult mai mari.

Potrivit serviciului de informații, Bogdan Peșchir, cunoscut pe TikTok sub numele „bogpr”, realizase donații de peste un milion de euro pe platformă. TikTok confirmase autorităților și plăți de 381.000 de dolari către utilizatori implicați în promovarea lui Georgescu, între 24 octombrie și 24 noiembrie 2024.

În octombrie 2026, Peșchir a fost trimis în judecată pentru coruperea alegătorilor. Procurorii îl acuză că ar fi oferit beneficii de 290.225 de dolari unor utilizatori TikTok, pentru a determina alegătorii să voteze cu Georgescu.